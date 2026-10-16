Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Kisantu abrite le premier musée dédié aux femmes et hommes d'affaires congolais

Kisantu entre dans l'histoire de la mémoire économique congolaise. Cette cité du Kongo Central accueille désormais le premier Musée des femmes et des hommes d'affaires congolais. Inauguré, jeudi 15 octobre par la Première ministre, Judith Suminwa, ce musée est un espace consacré à la préservation du patrimoine entrepreneurial national et à la valorisation des figures qui ont marqué le monde des affaires en République démocratique du Congo.

Le musée des femmes et des hommes d'affaires congolais est implanté au sein du complexe commercial VALMASKET, une réalisation du professeur Val Masamba. L'objectif est de conserver la mémoire des entrepreneurs congolais qui ont contribué au développement économique du pays et de transmettre leur héritage aux jeunes générations.

À travers une collection de sculptures et d'oeuvres commémoratives, le musée rend hommage à plusieurs personnalités ayant marqué l'histoire économique de la RDC. Parmi elles figurent notamment Dieudonné Kasembo Nyembo, Vanny Bishekwa, Dikembe Mutombo, Augustin Dokolo, Katebe Katoto, Jean Lengo Dia Ndinga dit Ledia, Jeannot Bemba, Pascal Kinduelo, Arthur Forrest et Désiré Victor Tuluka.

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Au-delà de sa vocation mémorielle, l'établissement se veut également un outil pédagogique destiné à inspirer les jeunes entrepreneurs. Selon ses initiateurs, il doit permettre aux visiteurs de découvrir les parcours, les défis et les réussites de ceux qui ont bâti des entreprises et créé de la richesse en RDC.

Un lieu d'inspiration pour la jeunesse

Prenant la parole lors de la cérémonie, la Première ministre Judith Suminwa a salué une initiative qui met en lumière le rôle essentiel des entrepreneurs dans le développement du pays.

« Aujourd'hui, nous célébrons les femmes et les hommes qui ont osé entreprendre, investir, produire, employer et créer de la valeur dans notre pays. Nous honorons leur courage, leur persévérance et leur contribution au développement de la République », a-t-elle déclaré.

Pour la cheffe du gouvernement, le développement durable d'une nation repose autant sur ses ressources humaines et son esprit d'innovation que sur ses richesses naturelles.

Elle a également souligné que les grandes nations se construisent grâce à leurs créateurs, entrepreneurs, industriels, commerçants et bâtisseurs, capables d'imaginer l'avenir et de transformer leurs idées en projets concrets.

S'adressant particulièrement à la jeunesse congolaise, Judith Suminwa a souhaité que ce musée devienne un symbole de confiance et d'ambition.

« Que ce musée devienne ainsi un symbole de confiance en nous-mêmes, un lieu où la mémoire éclaire l'avenir, où chaque jeune Congolaise et chaque jeune Congolais puisse découvrir que les modèles de réussite existent parmi nous », a-t-elle affirmé.

Un appel à entreprendre

Présent à la cérémonie, le vice-Premier ministre en charge de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a encouragé les jeunes à considérer l'entrepreneuriat comme une voie accessible malgré les difficultés inhérentes aux débuts de toute activité économique.

« Entreprendre, c'est commencer, échouer, grandir et réussir », a-t-il déclaré, invitant les jeunes à visiter ce musée pour s'inspirer des parcours qui y sont mis en valeur.

Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, ont également salué cette initiative qu'ils considèrent comme une contribution importante à la promotion de l'esprit entrepreneurial en RDC.

L'inauguration du musée a également permis de mettre en lumière le complexe commercial VALMASKET qui l'abrite. Cet investissement privé a généré près de 380 emplois, participant ainsi à la dynamisation de l'économie locale de Kisantu.

Cette réalisation s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat national et renforcer le secteur privé, notamment à travers le projet TRANSFORME, appuyé par la Banque mondiale.

Pour les autorités congolaises, la promotion de l'entrepreneuriat demeure un levier majeur de création d'emplois, de diversification de l'économie et de développement des territoires. Le nouveau musée de Kisantu ambitionne ainsi de faire vivre la mémoire des bâtisseurs de l'économie congolaise tout en inspirant les entrepreneurs de demain.