À Kinshasa, la distribution d'aliments nutritifs et accessibles demeure un défi pour de nombreuses familles confrontées à la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, la production de champignons pleurotes s'impose progressivement comme une alternative locale capable de contribuer à la sécurité alimentaire pour certains ménages, tout en créant des emplois. Une initiative portée notamment par l'ONG La Terre ne trahit jamais.

Dans plusieurs communes de la capitale congolaise, la culture des champignons pleurotes connaît un essor progressif. Cette filière agricole attire aussi bien les producteurs que les consommateurs à la recherche d'aliments sains, nutritifs et abordables.

Le pleurote est un champignon comestible appartenant au genre Pleurotus. Reconnaissable à son chapeau en forme de coquille ou d'huître, il est généralement de couleur grise, beige ou blanche selon les variétés.

Très apprécié pour sa texture tendre et son goût délicat, le pleurote est riche en protéines végétales, en fibres, en vitamines du groupe B et en minéraux. Il est également pauvre en matières grasses, ce qui en fait un aliment recommandé dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Facile à cultiver, il pousse sur différents substrats organiques, notamment la paille, les sciures de bois ou certains résidus agricoles, ce qui en fait une culture adaptée aux milieux urbains et périurbains.

Une activité génératrice de revenus

À travers son programme de culture des pleurotes, l'ONG La Terre ne trahit jamais entend offrir des opportunités économiques aux jeunes et aux personnes sans emploi.

Selon l'ingénieure Muyuwa, impliquée dans le projet, cette activité permet non seulement de produire un aliment de qualité, mais également de développer des activités génératrices de revenus pour les ménages.

Dans un contexte marqué par le chômage et les difficultés économiques, la production de champignons apparaît comme une solution accessible nécessitant relativement peu d'espace et d'investissements comparativement à d'autres activités agricoles.

Les consommateurs kinois manifestent un intérêt croissant pour les champignons pleurotes. Plusieurs d'entre eux apprécient leur goût ainsi que leurs qualités nutritionnelles.

Cette demande encourage les producteurs à augmenter leurs capacités de production afin de répondre aux besoins du marché local.

Pour les promoteurs de la filière, le développement de la consommation des pleurotes peut contribuer à diversifier l'alimentation des ménages tout en renforçant l'autonomie alimentaire de la ville.

Un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire

Au-delà de son potentiel économique, la culture des pleurotes constitue une réponse aux défis de la sécurité alimentaire dans la capitale congolaise.

L'ONG La Terre ne trahit jamais ambitionne d'étendre cette expérience afin de permettre à davantage de familles de produire ou d'accéder à une source de nourriture saine et nutritive.

À Kinshasa, les champignons pleurotes ne sont donc plus seulement un produit agricole de niche. Ils apparaissent de plus en plus comme une solution durable capable de nourrir les populations, de générer des revenus et de promouvoir une agriculture urbaine innovante au service du développement local.