Congo-Kinshasa: Vaccination gratuite des animaux domestiques, d'élevage et les volailles à Mbuji-Mayi

Le ministre national de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Buana, a lancé jeudi 15 octobre à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) une campagne gratuite de vaccination des animaux d'élevage et de compagnie ainsi que les volailles.

Des lots de vaccins et des motocyclettes ont été remis aux agents de la division provinciale de la pêche et élevage afin d'assurer le déroulement des opérations pendant une durée de douze mois.

Cette remise s'est déroulée lors d'une cérémonie au siège du gouvernorat de province, en présence des autorités locales.

La campagne concerne les bovins, les petits ruminants, la volaille et les chiens sur toute l'étendue de la province.

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Cette campagne de vaccination vise à éradiquer plusieurs pathologies graves qui déciment le cheptel et menacent la santé publique, notamment la rage canine, la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose, la maladie de Newcastle ainsi que la brucellose et la trypanosomiase.

Pour garantir une couverture vaccinale maximale, les équipes vétérinaires appliquent la stratégie du porte-à-porte.

Munis des intrants requis et de moyens de déplacement adaptés, les agents de santé animale sillonnent les quartiers et les localités rurales pour vacciner les bêtes directement auprès des propriétaires et des éleveurs.