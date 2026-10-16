Congo-Kinshasa: FECOFA - Blaise Nabina Sebutu nommé à la tête de la Commission des Arbitres

16 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a nommé Blaise Nabina Sebutu à la tête de sa Commission des Arbitres. La décision a été prise par le Comité exécutif de l'instance fédérale ce jeudi 15 octobre 2026, dans le cadre de la réforme et de la modernisation de ses structures.

Il sera secondé par Joël Coco Umba, nommé vice-président. Tangui Lopembe, Billy Cinji Badibake et Julie Kyabuta Kanyembo complètent la nouvelle équipe, comme membres.

Renforcer la formation et la professionnalisation de l'arbitrage

La nouvelle commission aura notamment pour mission de renforcer l'intégrité des rencontres, d'améliorer la formation des arbitres et de contribuer à la mise en oeuvre de l'axe 10 du programme stratégique « FECOFA 2030 », consacré au développement et à la professionnalisation de l'arbitrage en République démocratique du Congo.

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À travers cette restructuration, la FECOFA entend améliorer la crédibilité des compétitions nationales et la qualité de l'arbitrage.

L'instance fédérale a également salué le travail des membres de la précédente commission, en les remerciant pour leur engagement et les services rendus au football congolais durant leur mandat.

La nomination de cette nouvelle équipe s'inscrit dans les ambitions affichées par la FECOFA pour renforcer la gouvernance de l'arbitrage et accompagner le développement du football congolais à l'horizon 2030.

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