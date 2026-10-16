Congo-Kinshasa: 31 nouveaux cas d'Ebola signalés à Lubero

Trente-et-un nouveau cas du virus Ebola ont été signalés depuis plus d'une semaine dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, ont noté jeudi 15 octobre, les autorités territoriales.

Selon les données épidémiologiques du territoire, les cas confirmés ainsi que les personnes contaminées sont concentrés dans les sept zones de santé affectées de cette entité.

Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, a révélé une hausse du nombre de cas confirmés dans cette partie du pays.

Pour lui, il est primordial que la population prenne conscience de l'existence réelle de cette maladie.

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Face à cette situation, il appelle les habitants à la vigilance et au respect des mesures barrières afin de réduire les risques de propagation du virus.

« La population de Lubero doit comprendre que cette maladie existe réellement. Si nous respectons les mesures barrières, nous avons beaucoup plus de chances de ne pas être contaminés et de ne pas contaminer nos proches ou notre entourage », a-t-il déclaré.

Les autorités sanitaires poursuivent les efforts de sensibilisation auprès des communautés afin de renforcer la prévention et d'endiguer la propagation de la maladie dans les zones touchées.