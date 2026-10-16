Congo-Kinshasa: Tearfund distribue des kits d'hygiène à Punia à l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains

Des dizaines de ménages et d'usagers du petit marché de Basenge, à Punia, ont bénéficié, jeudi 15 octobre, de kits de lavage des mains distribués par l'organisation humanitaire Tearfund à l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, célébrée pour la première fois dans cette cité du Maniema.

Cette activité s'inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation visant à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et à prévenir les maladies liées à l'eau insalubre et au manque d'assainissement.

La distribution du matériel s'accompagne de séances d'information et de représentations théâtrales organisées au marché de Basenge pour sensibiliser la population à l'importance du lavage régulier des mains.

Selon les organisateurs, cette initiative entend protéger particulièrement les enfants de moins de cinq ans, mais aussi les adultes, contre les maladies causées par les mains sales, notamment les diarrhées et d'autres infections d'origine hydrique.

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« Le lavage des mains demeure l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour prévenir plusieurs maladies », ont rappelé les équipes de terrain engagées dans la campagne.

Au-delà de son impact sanitaire, l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène permettrait également de réduire les hospitalisations et les dépenses de santé supportées par les ménages de la zone.

Les équipes de Tearfund poursuivent actuellement la distribution des kits d'hygiène dans différentes localités de la zone de santé de Punia. Les activités de sensibilisation se poursuivront dans les prochains jours afin d'encourager les communautés à intégrer durablement le lavage des mains dans leurs habitudes quotidiennes.

Pour les responsables du projet, cette campagne constitue une étape importante dans la promotion de la santé communautaire et la lutte contre les maladies évitables dans cette partie de la province du Maniema.