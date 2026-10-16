Congo-Kinshasa: Kabila à la tête du FRN, une énigme !

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la commémoration ce jeudi 15 octobre des premiers massacres de civils à Beni.

En effet, douze ans après les premiers massacres de civils attribués aux combattants des ADF dans la région de Beni, au Nord-Kivu, la douleur reste vive parmi les survivants et les familles des victimes. Le 15 octobre 2014, une trentaine de personnes avaient été tuées dans le quartier Ngadi, à la périphérie de la ville de Beni. Depuis, les violences se sont étendues à d'autres zones, notamment au territoire de Lubero et à la province de l'Ituri.

À l'occasion de ce triste anniversaire, la société civile appelle à préserver la mémoire des victimes et à renforcer les efforts en faveur de la justice, de la réparation des préjudices subis et du retour des personnes déplacées.

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Pour Gilbert Kambale, alors président de la société civile de Beni à cette époque, le drame vécu par les populations de cette région ne doit pas être oublié.

« La guerre des ADF est parmi les tragédies oubliées. Pourtant, derrière ces chiffres qui se résument en milliers de personnes que nous avons perdues, il y a des familles détruites, des femmes veuves et des enfants devenus orphelins. De nombreuses victimes ont également besoin d'un accompagnement psychologique et d'une réinsertion socio-économique », témoigne-t-il.

Les conséquences des violences demeurent particulièrement lourdes pour les femmes victimes d'exactions et leurs enfants. Selon Maître Paulin Maliro, avocat des victimes, de nombreuses familles continuent de faire face à la stigmatisation et au rejet.

1er sujet : Le retour de Kabila et les scénarios possibles.

2ème sujet : Félix Tshisekedi : Vers un dialogue qui n'aurait pas dû être convoqué.

3ème sujet : Alors que Kinshasa annonce la rentrée académique pour le 26 octobre prochain, les villes de Bukavu et Goma ont connu un début de l'année inhabituel ce jeudi 15 octobre avec les grandes institutions suspendues. Y a-t-il une voie de sortie pour protéger l'avenir des étudiants au-delà des décisions politiques ?

Invités :

-Johnson Ishara Butaragaza, acteur engagé de la société civile du Nord-Kivu. Coordonnateur national de la Dynamique génération consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique.

-En ligne depuis la ville de Louvain-La-Neuve en Belgique, Timothée Tshaombo Shutsha, spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quell'Afrique, un bureau d'études géostratégique basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux.

-Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Collette Brackman, journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal « Le Soir ».