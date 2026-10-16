Congo-Kinshasa: Willy Makolo - « 100 grammes de chenilles contiennent plus de protéines que 100 grammes de viande de boeuf »

Les chenilles occupent une place importante dans l'alimentation de nombreux ménages congolais, notamment dans la ville de Kananga, au Kasaï-Central.

Abondantes et relativement bon marché, elles attirent aujourd'hui de nombreux consommateurs de cette province.

Invité du journal de Radio Okapi le vendredi 16 octobre, Willy Makolo, nutritionniste, a souligné que la chenille est un aliment à haute valeur nutritionnelle, capable de remplacer certaines sources traditionnelles de protéines, notamment la viande de boeuf.

Selon lui, 100 grammes de chenilles contiennent davantage de protéines que la même quantité de viande rouge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cent grammes de chenilles apportent plus de 55 grammes de protéines, contre environ 30 grammes pour 100 grammes de viande de boeuf », a-t-il expliqué.

Le spécialiste indique également qu'au-delà de leurs qualités nutritionnelles, les chenilles possèdent des vertus bénéfiques pour la santé, particulièrement chez les enfants en pleine croissance et les femmes enceintes.

« C'est très important pour les enfants en âge de croissance, mais aussi pour les femmes enceintes. Les femmes qui souffrent d'anémie après l'accouchement consomment souvent des chenilles, car celles-ci contribuent à lutter contre l'anémie, les vertiges, mais aussi contre la fatigue », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Willy Makolo rappelle que toutes les chenilles ne sont pas comestibles. Selon lui, il est essentiel de savoir les identifier avant toute consommation, notamment en observant leur couleur ainsi que leur habitat naturel.

Dans cet entretien accordé à Radio Okapi, le nutritionniste revient également sur les précautions à prendre pour distinguer les espèces comestibles de celles qui peuvent présenter des risques pour la santé.

Il s'est entretenu avec André Katende Ngalamulume.