Congo-Kinshasa: Recensement général en RDC - La cartographie en cours à Kinshasa avant le dénombrement de 2027

La cartographie censitaire, actuellement en cours à Kinshasa, constitue une étape préparatoire au deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) en République démocratique du Congo. Invité du magazine Parole aux auditeurs ce vendredi 16 octobre, le professeur et chercheur José Mangalu Agbada a expliqué que cette opération permettra notamment de localiser les bâtiments, d'identifier les ménages et les infrastructures, ainsi que de délimiter les zones de dénombrement avant le comptage prévu à partir de juillet 2027.

Selon Mangalu Agbada, la cartographie censitaire vise à organiser le travail des agents recenseurs et à estimer les moyens humains nécessaires à la prochaine phase.

« La cartographie est une phase du recensement qui vise notamment à géolocaliser les bâtiments, identifier les ménages et les infrastructures et délimiter les zones de dénombrement avant la grande opération de comptage », a-t-il expliqué.

Les données collectées au cours de cette étape resteront sommaires. Elles serviront de référence aux agents lors du dénombrement exhaustif de la population.

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Actuellement, Kinshasa accueille les agents cartographes avant leur déploiement dans les 25 autres provinces du pays.

Un budget de 192 millions de dollars

Le budget annoncé pour l'ensemble des opérations du deuxième RGPH s'élève à 192 millions de dollars. Le processus bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Le professeur José Mangalu Agbada a assuré que le projet fait l'objet d'un suivi rigoureux.

Le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat est organisé par le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, à travers l'Institut national de la statistique (INS) et le Bureau central du recensement (BCR).

Cette opération intervient 42 ans après le premier recensement général de la population, organisé en 1984 en République démocratique du Congo.