Congo-Kinshasa: Fausses agences de voyage - Comment éviter l'arnaque ?

Si vous préparez un déplacement, soyez vigilant pour ne pas être victime de l'escroquerie de fausses agences de voyages. Elles promettent de vous obtenir les visas, des billets d'avion, les facilités d'immigration, les inscriptions dans les universités et même des contrats de travail.

Ensuite, elles vous fournissent des faux documents et vous exigent de payer rapidement. Une fois le virement effectué, les contacts cessent elles deviennent injoignables.

Pour les victimes, c'est la désillusion : des économies perdues, des projets brisés et des familles plongées dans la détresse.

Comment distinguer une agence de voyage sérieuse d'une structure frauduleuse ? Quelles précautions prendre avant de verser de l'argent ? À qui s'adresser lorsqu'on est victime d'une escroquerie ?

Jody Daniel Nkashama a eu des échanges sur ces questions avec monsieur Allan Lofoli Mungu, Directeur à l'Office National de Tourisme, chef d'agence provinciale de Kinshasa et Président de « Mbote », une association des guides touristiques de la RDC :