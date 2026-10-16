Congo-Kinshasa: Ebola - Les pratiques funéraires traditionnelles et les retards de soins freinent la riposte

Les pratiques funéraires traditionnelles et le retard dans la consultation médicale compliquent la riposte contre la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Nizi, en territoire de Djugu (Ituri), rapporte une étude publiée jeudi 15 octobre par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les résultats de l' étude menée en août avec l'appui de l'OMS, certains comportements communautaires augmentent les risques de contamination dans cette zone de santé, qui enregistre 458 décès sur 794 cas confirmés.

L'enquête sociologique met en évidence l'impact du contact direct avec les dépouilles des victimes pendant les cérémonies mortuaires. Les chercheurs recommandent une concertation directe avec les chefs coutumiers afin d'aménager les pratiques traditionnelles durant la période d'épidémie.

Jacques Malirwa, point focal national de l'OMS en communication sur les risques, préconise l'adaptation des coutumes locales :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il était question de leur montrer les risques que les communautés encourent en pratiquant ces rites coutumiers. L'enjeu n'est donc pas de renoncer définitivement aux traditions, mais de trouver des alternatives compatibles avec les exigences sanitaires. Les rites peuvent être adaptés le temps de l'épidémie. »

Automédication et recours tardif aux structures sanitaires

Outre la gestion des décès, l'étude identifie le diagnostic tardif comme un facteur d'aggravation de la mortalité. De nombreux malades attribuent les premiers symptômes d'Ebola à d'autres pathologies ou à des causes mystiques.

Alain Bahati, responsable de la conduite de l'étude, détaille les parcours de soins observés chez les patients :

« L'étude a révélé que la plupart des patients pensent au paludisme ou au poison. Si c'est le paludisme, ils commencent immédiatement par l'automédication au lieu de se rendre dans une structure de santé. Et s'ils pensent à un empoisonnement, ils préfèrent consulter un tradipraticien. Malheureusement, ils arrivent aux soins lorsque la situation est irréversible ».

Face à ces constatations, l'équipe de recherche recommande le renforcement de la sensibilisation de proximité et le réengagement des équipes d'enterrement digne et sécurisé pour interrompre les chaînes de transmission du virus.