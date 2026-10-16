Togo: La Chine annule une partie de la dette

Faure Gnassigbé a achevé vendredi une visite officielle d'une semaine en Chine. Pas moins de

Faure Gnassigbé a achevé vendredi une visite officielle d'une semaine en Chine.

A l'issue d'une rencontre jeudi avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, une série d'accords a été signé.

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L'un des plus importants concerne l'annulation partielle de la dette togolaise envers la Chine. Concrètement, Pékin renonce à réclamer une partie de ce que le Togo lui doit. Le montant n'a toutefois pas été communiqué.

Selon les dernières données détaillées du FMI disponibles par créancier, la dette du Togo envers la Chine s'élevait à environ 331 millions de dollars à fin 2024.

Elle correspond essentiellement à des prêts de l'Exim Bank of China. Cela représentait environ 5 % de la dette publique totale du Togo et 3,5 % du PIB.

L'Office togolais des recettes (OTR) et l'Administration générale des douanes de Chine se sont mis d'accord sur les « Opérateurs économiques agréés » (OEA). Ce système vise à faciliter les échanges : les entreprises jugées fiables sont reconnues par les deux administrations et peuvent, en principe, passer plus vite les contrôles.

Un autre protocole fixe les règles sanitaires que doit respecter le soja togolais pour être exporté vers la Chine. Il encadre l'accès de ce produit au marché chinois, qui compte parmi les plus grands consommateurs de soja au monde.

Les deux pays ont aussi convenu de renforcer leur coopération dans l'industrie, les chaînes d'approvisionnement, le commerce numérique et le développement vert.

Les deux parties ont échangé des notes sur le projet de construction du nouveau siège du ministère des Affaires étrangères à Lomé. Un mémorandum prévoit en outre une coopération dans la formation et le développement des ressources humaines.

Dans les médias, la Télévision nationale togolaise (TVT) a signé deux mémorandums : l'un avec China Media Group (CMG), l'autre avec l'Administration nationale chinoise de la radio, du cinéma et de la télévision. Ils portent sur les échanges professionnels et le partage d'expérience.

Deux mémorandums avaient été signés plus tôt durant la visite. Le premier porte sur la coopération décentralisée entre la province chinoise du Shaanxi et la régionde la Kara. Le second concerne la promotion de la coopération dans le cadre de l'Initiative pour la sécurité mondiale.