Sud-Soudan: « L'ingérence de l'Égypte menace la souveraineté soudanaise et la stabilité régionale » - l'analyste politique Al-Arrousi

Addis Ababa — L'ingérence continue de l'Égypte au Soudan menace la souveraineté de la nation et compromet la stabilité dans la Corne de l'Afrique, a déclaré l'analyste politique Mohamed Al-Arrousi.

Il a fait valoir que la prolongation du conflit et l'affaiblissement des institutions de l'État ont rendu le Soudan de plus en plus vulnérable aux influences extérieures.

Dans une interview exclusive accordée à Pulse of Africa, M. Al-Arrousi a évoqué les récentes informations faisant état de frappes aériennes égyptiennes au Soudan, soulignant que de telles opérations militaires transfrontalières soulevaient de sérieuses questions juridiques et politiques quant à leur conformité avec le droit international et la Charte des Nations unies.

L'Égypte aurait massacré au moins 200 mineurs soudanais et en aurait blessé de nombreux autres en prenant pour cible des sites miniers dans la région d'Al-Wadi Nord, au Soudan.

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De nombreux observateurs estiment que ces récentes attaques contre des civils s'inscrivent dans le cadre de l'implication directe et indirecte de l'Égypte dans le conflit qui sévit actuellement au Soudan, dans le but de servir au mieux ses propres intérêts.

Al-Arrousi a souligné que le respect strict de la souveraineté des États et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures restait fondamental pour le maintien de relations internationales stables.

Il a mis en évidence la contradiction entre les déclarations officielles de l'Égypte en faveur de l'unité et de la stabilité du Soudan et son ingérence effective dans les affaires intérieures de ce pays.

Il a fait remarquer que les politiques du Caire devaient être évaluées à l'aune de leurs conséquences concrètes sur l'intégrité territoriale du Soudan, son indépendance politique et sa capacité à prendre des décisions nationales en toute autonomie.

Il a réaffirmé que la guerre en cours, les divisions internes et le déclin des capacités institutionnelles ont rendu le Soudan de plus en plus vulnérable aux influences extérieures.

Il a averti que les tentatives des puissances régionales d'étendre leur influence dans ce contexte fragile pourraient prolonger le conflit, compliquer les efforts de règlement politique et entraver le rétablissement d'institutions nationales efficaces.

Al-Arrousi a également suggéré que l'engagement égyptien au Soudan devait être replacé dans le contexte plus large de la rivalité géopolitique pour l'influence dans le bassin du Nil et la Corne de l'Afrique.

Il a précisé que la coopération entre Le Caire et Khartoum n'était pas problématique en soi ; la question centrale est plutôt de savoir si leurs relations reposent sur des intérêts mutuels, un respect égal de la souveraineté et la reconnaissance du droit du Soudan à déterminer ses propres priorités politiques et stratégiques.

Transformer le Soudan en un terrain de concurrence régionale, a-t-il averti, risque de soumettre ses processus décisionnels à des pressions extérieures, au détriment direct de sa population.

Bien qu'il dispose d'importantes ressources naturelles, de vastes terres agricoles et d'une situation stratégique vitale, le Soudan reste incapable de réaliser son potentiel économique en raison de la guerre en cours et des divisions politiques, a observé M. Al-Arrousi.

Il a souligné que la protection des ressources nationales est indissociable de la sauvegarde de la souveraineté politique, notant que la faiblesse des institutions étatiques réduit considérablement la capacité du pays à gérer ses richesses, à affecter ses recettes au développement et à la reconstruction, et à améliorer les conditions de vie de ses citoyens.

En fin de compte, l'affaiblissement continu des institutions soudanaises pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, menaçant la sécurité et la stabilité dans toute la Corne de l'Afrique tout en sapant la coopération régionale et l'intégration économique.

Compte tenu du rôle central du Soudan dans la dynamique sécuritaire tant du bassin du Nil que de la Corne de l'Afrique, le rétablissement de la stabilité au sein du pays est essentiel pour maintenir un équilibre régional plus large, a-t-il conclu.

M. Al-Arrousi a également critiqué les forces politiques nationales, les accusant de privilégier le maintien au pouvoir au détriment des intérêts nationaux et de s'appuyer fortement sur un soutien extérieur.

De telles approches, a-t-il fait valoir, risquent d'enfoncer davantage le conflit soudanais dans les rivalités régionales, réduisant ainsi les perspectives d'un règlement politique indépendant.

Il a souligné que la résolution de la crise nécessite un projet national inclusif axé sur la fin de la guerre, le rétablissement des institutions de l'État et la sauvegarde de la souveraineté du pays.

Il a appelé à renforcer la capacité du Soudan à prendre des décisions politiques et économiques indépendantes, à l'abri de toute pression ou de tout diktat extérieur.

En ce qui concerne les relations bilatérales, M. Al-Arrousi a plaidé en faveur de relations égypto-soudanaises fondées sur le respect mutuel de la souveraineté et le principe strict de non-ingérence.

Il a souligné qu'un partenariat équilibré devait respecter les intérêts des deux nations tout en reconnaissant pleinement le droit du Soudan à définir sa propre position en matière de sécurité, de ressources naturelles et de diplomatie régionale.