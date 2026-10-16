Nigeria: La NNPC poursuit ses projets d'introduction en bourse et s'attaque aux lacunes en matière de gouvernance

La Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) poursuit les préparatifs en vue de son introduction en bourse (IPO), en mettant l'accent sur la refonte des structures de reporting et des cadres de gouvernance.

Bayo Bashir Ojulari, directeur général du groupe NNPC, l'a confirmé lors d'un entretien accordé à Bloomberg le mardi 13 octobre 2026. Il a déclaré que la société avait achevé une évaluation de référence et s'attachait à combler les lacunes identifiées. Cela marque une avancée dans un processus qui s'étend sur plusieurs années, bien qu'aucune date précise de cotation n'ait encore été fixée.

La NNPC met en oeuvre des mesures correctives afin de satisfaire aux exigences strictes en matière d'introduction en bourse, notamment en ce qui concerne l'information financière et la gouvernance d'entreprise. Ses activités étendues couvrent l'exploration et la production de pétrole brut, les oléoducs, le raffinage, le négoce et la distribution au détail. Cette structure multisectorielle pourrait rendre le processus d'introduction en bourse plus complexe que celui de Dangote Petroleum Refinery. Des décisions doivent être prises quant à l'opportunité de coter des entités individuelles, de regrouper les activités ou de céder certains actifs.

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Sur le plan financier, la NNPC a enregistré un bénéfice cumulé d'environ 2 280 milliards de nairas au premier semestre 2026, soit une baisse de 1 250 milliards de nairas par rapport à la même période en 2025. Les résultats mensuels se sont modérés à 462 milliards de nairas en mai 2026, mais ont rebondi à 535 milliards de nairas en juin. Ce contexte financier intervient alors que Dangote Petroleum Refinery a récemment lancé une introduction en bourse de 1,6 milliard de dollars en septembre, prolongeant la date limite de souscription jusqu'au 27 octobre. L'offre de Dangote constitue un nouveau point de référence quant à l'intérêt des investisseurs pour le marché des capitaux nigérian.

Cette introduction en bourse est rendue obligatoire par la loi de 2021 sur l'industrie pétrolière (PIA), qui a transformé la NNPC en une société à vocation commerciale. Pour les investisseurs, l'amélioration de la communication d'informations et de la transparence est primordiale, compte tenu notamment de l'ampleur et de la complexité des activités de la NNPC dans divers segments d'activité. La capacité de l'entreprise à structurer et à communiquer clairement sur ses opérations constituera un critère important pour les investisseurs publics potentiels. Cette initiative vise à attirer une base d'investisseurs plus large et à renforcer l'efficacité opérationnelle.

Bien que les préparatifs soient en cours, la NNPC n'a pas encore fixé de date précise pour l'introduction en bourse, la décision finale revenant à ses actionnaires. Au-delà de l'introduction en bourse, la NNPC réexamine ses investissements dans des coentreprises, y compris la vente potentielle de jusqu'à 30 % de ses participations. Une décision concernant ces cessions est attendue début 2027, alors que la société évalue les propositions de partenaires et d'investisseurs étrangers afin d'attirer expertise et financements. Son engagement en faveur de la transparence se traduit également par la publication, depuis mai, de rapports de performance mensuels.

Points clés à retenir

Les préparatifs en cours de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) en vue d'une introduction en bourse soulignent un changement majeur imposé par la loi de 2021 sur l'industrie pétrolière (PIA), qui a transformé l'entité en une société à vocation commerciale. Cette introduction en bourse n'est pas simplement une option, mais une obligation légale, marquant l'aboutissement d'un processus de plusieurs années au cours duquel la NNPC s'est attachée à combler les lacunes en matière de gouvernance et d'information financière identifiées par ses conseillers.

Contrairement à Dangote Petroleum Refinery, dont la récente introduction en bourse de 1,6 milliard de dollars sert de référence sur le marché, la diversité des activités de la NNPC, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz -- de l'exploration et de la production au raffinage, en passant par les oléoducs, le négoce et la distribution au détail --, présente des complexités particulières. Cette diversité nécessite un examen minutieux de sa structure d'entreprise, pouvant impliquer des décisions concernant la cotation d'unités individuelles ou la cession d'actifs, parallèlement à une révision de ses participations dans des coentreprises, une décision sur d'éventuelles ventes étant attendue début 2027.

Malgré une baisse de ses bénéfices au premier semestre 2026, la NNPC reste rentable et s'est activement employée à améliorer sa transparence en publiant des rapports de performance mensuels depuis mai. La décision finale concernant la date de cotation revient à ses actionnaires, ce qui souligne l'importance stratégique de ces réformes fondamentales pour attirer une base d'investisseurs plus large et renforcer la viabilité à long terme de la société sur le marché des capitaux.