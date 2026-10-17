Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 octobre 2026

revue de presse

Éthiopie : Une administration provisoire de six mois mise en place au Tigré

Le gouvernement éthiopien a mis en place une administration provisoire pour une durée de six mois dans la région du Tigré, après la reprise des combats.

Parallèlement, des centaines d’anciens combattants se sont inscrits vendredi à un programme visant à faciliter leur réintégration dans la vie civile.

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Cette administration aura pour mission de rétablir les services publics, de faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et de préparer des élections dans un délai de six mois, sous la supervision du gouvernement fédéral, a indiqué le bureau du Premier ministre, Abiy Ahmed. [Source Africanews]

Kayes reconstitue ses stocks de gasoil sur le corridor sénégalais

Les réserves de gasoil ont progressé de près de 38 % en une semaine dans la région de Kayes, frontalière du Sénégal, après deux semaines de baisse. Cette remontée intervient dans une zone stratégique pour l’approvisionnement du Mali via le corridor Dakar-Bamako.

Le stock de gasoil disponible dans la région de Kayes est remonté à 412 343 litres, contre 299 152 litres une semaine auparavant, soit une hausse de 37,84 %, selon les données présentées jeudi 15 octobre par la Direction régionale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence.

Cette progression représente un apport supplémentaire de 113 191 litres. De nouvelles citernes de gasoil sont également arrivées dans la région le même jour, a indiqué le directeur régional du Commerce, Robo Bayo, lors de la réunion hebdomadaire du Comité de gestion des crises et catastrophes consacrée à la situation des hydrocarbures. [Source Apanews]

17 octobre 1961 : 65 ans après le massacre des Algériens, la France retourne dans la rue

Alors qu’une importante journée de manifestations se prépare en France ce samedi 17 octobre 2026, cette date marque aussi le 65e anniversaire de l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire franco-algérienne. Le 17 octobre 1961, des milliers d’Algériens descendus pacifiquement dans les rues de Paris avaient été victimes d’une répression policière meurtrière.

Ce samedi, des centaines de rassemblements sont annoncés en France, notamment contre la vie chère, à l’appel de syndicats, de mouvements sociaux, de lycéens et de Gilets jaunes. Le 17 octobre 1961, une tout autre manifestation avait traversé Paris, et la soirée s’était achevée dans le sang. [Source Afrik.com]

Mort de Hyron Andrews : Le rugbyman sud-africain retrouvé inanimé avant d'affronter le Stade Rochelais

Drame dans le monde du rugby. Hyron Andrews, deuxième ligne des Lions, a été retrouvé inanimé, vendredi 16 octobre, dans une cabine de douche d'un hôtel de l'île de Ré, où son équipe séjournait avant d'affronter le Stade Rochelais en Coupe des Champions. Le deuxième ligne sud-africain avait 31 ans.

Le monde du rugby est en deuil. Vendredi ,16 octobre, Hyron Andrews, deuxième-ligne des Lions, club sud-africain de Johannesburg, a été retrouvé inanimé dans une cabine de douche d'un hôtel de l'île de Ré, en France, où son équipe séjournait avant d'affronter le Stade Rochelais en Coupe des Champions samedi 17 octobre.

Le deuxième-ligne sud-africain, âgé de 31 ans, n'a pu être sauvé. Son club indique que la rencontre prévue samedi aura bien lieu, en sa mémoire. Une minute de silence sera observée ce week-end avant chaque match de Coupe des Champions et de Challenge Cup. [Source Africa Radio]

RDC-Belgique : Kinshasa interdit les contacts avec l'ambassade belge après les perquisitions visant des proches de Tshisekedi

Depuis les perquisitions menées mercredi 14 octobre 2026 dans des résidences de proches du président congolais Félix Tshisekedi, les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo (RDC) ont pris un coup de froid. Les tensions ont même pris un tour politique, avec la décision de la RDC d'interdire aux collaborateurs du président de la République tout contact avec l'ambassade de Belgique. Une décision qui a provoqué une réaction immédiate du gouvernement belge.

« Aucune situation ne justifie l'interdiction des contacts avec l'ambassade de Belgique », fait savoir le ministère belge des Affaires étrangères, qui dit avoir « appris avec surprise l'interdiction émise par les hautes autorités congolaises ». [Source RFI]

Niger : Trois sociétés pétrolières chinoises dans le collimateur de la junte militaire

Le Niger accorde 45 jours à trois sociétés chinoises, CNPC, WAPCO et SORAZ, pour se conformer à leurs engagements contractuels. Niamey dénonce notamment des irrégularités dans le rapatriement des recettes pétrolières, des insuffisances dans le recrutement de travailleurs nationaux et des obligations techniques non respectées.

La junte militaire au Niger a mis en demeure trois entreprises chinoises du secteur pétrolier de respecter leurs engagements dans un délai de 45 jours, sous peine de mesures dont la nature n’a pas été précisée. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, président du comité chargé des négociations pétrolières. Elle concerne la China National Petroleum Corporation (CNPC), la West African Pipeline Company (WAPCO) et la Société de raffinage de Zinder (SORAZ). [Source LSI Africa]

La première femme Premier ministre du Maroc forme un nouveau cabinet

Le Maroc a annoncé vendredi la formation d’un nouveau gouvernement, ouvrant une page historique avec la nomination de la première femme à la tête du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, qui dirigera une coalition de quatre partis.

Selon l’agence de presse officielle Maghreb Arabe Presse (MAP), le roi Mohammed VI a reçu les membres du nouveau cabinet, dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri, et présidé la cérémonie de leur nomination au Palais royal, dans la capitale, Rabat.

Fatima Ezzahra El Mansouri est la première femme marocaine à occuper le poste de cheffe du gouvernement. [Source TRT Afrika]

Kenya : Un troisième cas d’Ebola annoncé

Le ministère de la Santé du Kenya a annoncé vendredi un troisième cas d’Ebola sur son sol, une parente du patient vivant en République démocratique du Congo (RDC) qui avait amené la maladie dans le pays.

La malade était en quarantaine depuis le 6 octobre, jour où le Kenya a annoncé son premier cas - et son premier mort - d’Ebola, ce qui signifie que «le reste de sa famille et le grand public sont protégés de l’exposition au virus», a insisté le ministère dans un communiqué.

Diagnostiquée précocement après qu’elle a ressenti de «la fièvre, des maux de gorge et une sensation de malaise», cette femme de 65 ans reçoit actuellement les soins adéquats qui vont «augmenter ses chances de guérison tout en limitant le risque de propagation de la maladie», de même source. [Source Le 360 Afrique]

Togo : Pékin consent à une annulation partielle de dette

Le protocole figure parmi treize accords conclus à Pékin. Le FMI évaluait l’encours togolais envers la Chine à environ 331 millions de dollars à fin 2024.

Le Togo et la Chine ont signé le 15 octobre à Pékin un protocole d’accord portant sur l’annulation partielle de la dette publique togolaise. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil du Togo, et le Premier ministre chinois Li Qiang ont présidé la cérémonie, qui a aussi porté sur le commerce, l’agriculture, la sécurité et la formation.

Le protocole financier doit alléger les engagements du Togo envers Pékin, mais les deux gouvernements n’ont pas communiqué la valeur de la remise. L’effet exact de l’accord sur les finances publiques togolaises ne peut donc pas encore être chiffré. [Source Beninwebtv]

Maurice : Ramgoolam pointe le rôle des narcos, le couvre-feu prolongé

“Après mûre réflexion”, le gouvernement mauricien a décidé de prolonger le couvre-feu pour les nuits de vendredi, samedi et dimanche sur environ un tiers de l’île. Instaurée en début de semaine après les violences qui ont suivi une contestation populaire, la mesure devait initialement prendre fin jeudi soir. Ses horaires ont toutefois été raccourcis : elle s’applique désormais de 22 heures à 4 h 30, contre 20 h 30 à 5 heures auparavant.

Attaché à restaurer la sécurité et à l’écoute des problèmes révélés par la crise, l’exécutif appelle la population à coopérer avec les autorités. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a indiqué en revanche que des poursuites au titre de la loi antiterroriste étaient envisagées contre les responsables des troubles. Il a également accusé des “barons de la drogue” d’alimenter les violences, et annonce un durcissement de la lutte contre ces derniers. "Pena plas zot pou capav cachiette", prévient le chef du gouvernement. [Source clicanoo.re]