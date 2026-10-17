La cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, marque l'ouverture d'une nouvelle étape de l'action gouvernementale, portée par l'ambition de mettre une équipe renouvelée et une organisation tournée vers l'action au service de résultats concrets pour les citoyens.

La formation du nouveau gouvernement revêt une dimension historique dans la vie politique et institutionnelle du Royaume, avec, pour la première fois au Maroc, une femme à la tête de l'Exécutif.

La nomination de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri est, à cet égard, porteuse d'une forte symbolique, s'inscrivant dans le prolongement de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement de la place des femmes dans les sphères de décision et de responsabilité.

Au-delà de cette portée historique, le nouveau gouvernement entend conjuguer renouvellement des profils, forte composante politique et efficacité de l'action publique, avec une volonté affirmée d'orienter son action vers les résultats.

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Une première historique et une nouvelle énergie dans l'action gouvernementale

L'arrivée d'une femme à la tête du gouvernement donne une résonance particulière à la formation de cette nouvelle équipe, appelée à traduire ses ambitions en actions concrètes et à répondre aux défis et aux attentes de la société.

Cette première s'inscrit dans une dynamique de renouvellement qui fait de la jeunesse et de l'émergence de nouveaux profils des moteurs de l'action gouvernementale.

Du sang neuf dans l'équipe, une nouvelle énergie dans l'action. Le renouvellement et la place donnée à la jeunesse portent une ambition : apporter des idées nouvelles, de l'énergie et une meilleure prise en compte des aspirations de la société. La nouveauté des profils se traduira par la capacité à faire avancer les solutions.

Cette volonté de renouvellement s'accompagne d'une architecture gouvernementale pensée pour agir. L'organisation du nouvel Exécutif n'est pas une simple répartition de portefeuilles. Elle est pensée pour faciliter les décisions, clarifier les responsabilités et renforcer la cohérence de l'action publique. La performance se mesurera ainsi aux améliorations concrètes dans la vie des citoyens.

Un gouvernement qui assume ses choix et répond de ses résultats

La forte composante politique du nouveau gouvernement doit lui permettre d'assumer ses choix, de porter les réformes et d'en rendre compte, dans une logique de responsabilité et de cohérence de l'action publique.

La dimension politique sera une force de direction et de responsabilité : fixer des priorités, expliquer les décisions, porter les réformes et rendre compte de leur mise en oeuvre. L'enjeu n'est pas seulement de gérer, mais de donner un cap et de le tenir.

Cette ambition prend tout son sens à la lumière des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté et des attentes exprimées par les citoyens.

Le communiqué du Cabinet Royal rendu public le 14 octobre souligne, à cet égard, que « la prochaine étape exige une mobilisation globale et une action gouvernementale sérieuse et responsable, eu égard à l'ampleur des enjeux, des défis et des attentes sur les différents plans ».

Des défis majeurs, une mobilisation entière, une action responsable. Il s'agit d'agir avec résolution, sans minimiser les difficultés ni promettre des solutions faciles.

Dignité, justice sociale et équité territoriale : les finalités de l'action gouvernementale

Au-delà de son organisation et de sa dimension politique, le nouveau gouvernement place la dignité des citoyens et la justice sociale au coeur de ses finalités.

La dignité des citoyens au coeur des décisions. La réduction des inégalités au coeur des résultats. L'efficacité gouvernementale n'est pas une fin en soi: elle devra permettre une vie plus digne, une meilleure protection contre les vulnérabilités et un accès plus équitable aux opportunités.

La justice sociale orientera ainsi les choix et l'action du gouvernement, dans une dynamique où l'équité territoriale constitue également un engagement structurant.

Le progrès pour tous, dans tous les territoires. L'ambition est celle d'un développement dont les bénéfices atteignent toutes les régions et toutes les catégories de la population.

L'équité territoriale donne un sens concret à cette ambition : réduire les écarts et élargir l'accès aux services et aux opportunités.

Ainsi, entre renouvellement de l'équipe, affirmation d'un cap politique clair et volonté d'orienter l'action vers les résultats, le nouveau gouvernement aborde une étape dont la réussite se mesurera à sa capacité à transformer les ambitions affichées en améliorations concrètes dans la vie des citoyens.