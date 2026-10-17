Afrique du Nord: Ahmed Nihad Abdel-Latif - Le Maroc et l'Égypte oeuvrent de concert en faveur de la paix et du développement

Le Royaume du Maroc et la République d'Égypte oeuvrent de concert et avec détermination en faveur de la paix, du développement et de la stabilité dans la région, a affirmé, jeudi à Rabat, l'ambassadeur d'Égypte au Maroc, Ahmed Nihad Abdel-Latif, soulignant que les défis sans précédent auxquels le monde est confronté mettent clairement en évidence l'importance de la solidarité arabe.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une cérémonie organisée à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du 6 octobre, M. Abdel-Latif a souligné la détermination des deux pays frères à poursuivre la concertation et la coopération, ainsi que leur volonté commune de hisser leurs relations bilatérales à des horizons plus larges dans tous les domaines.

Il a, à cet égard, rappelé la tenue, en avril dernier, de la première session de la Commission maroco-égyptienne de coordination et de suivi coprésidée par les Chefs de gouvernement des deux pays.

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De même, le diplomate égyptien a indiqué que la commémoration de l'anniversaire du 6 octobre dans le Royaume intervient dans un contexte marqué par des relations historiques et fraternelles solides, qui bénéficient de la bienveillante sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Abdel Fattah Al-Sissi.

De son côté, l'attaché militaire près l'Ambassade d'Égypte au Maroc, le colonel Abdel Moneim Hatem Behairy, a salué la qualité des relations unissant les deux pays, précisant que cette coopération contribue de manière efficace à asseoir des ponts de confiance et d'entente, à diffuser la culture de la paix et à lutter contre les phénomènes de violence et d'extrémisme que connaît la région.

Cette cérémonie, organisée par le Bureau de l'attaché militaire égyptien à Rabat, s'est déroulée notamment en présence d'une délégation du corps diplomatique et de représentants des missions diplomatiques accréditées au Maroc, ainsi que de plusieurs attachés militaires accrédités dans le Royaume et de personnalités civiles et militaires.