La confiance des ménages s'est améliorée sur un an au troisième trimestre 2026, selon les résultats de l'enquête du Haut-commissariat au plan (HCP). Pourtant, les perceptions des ménages concernant le niveau de vie, l'emploi et les conditions financières demeurent largement négatives.

Au troisième trimestre de 2026, l'Indice de confiance des ménages (ICM) a enregistré une légère baisse par rapport au trimestre précédent et une amélioration par rapport au même trimestre de l'année 2025, indique l'institution publique qui vient de rendre publics les résultats de son enquête permanente de conjoncture auprès des ménages.

D'après cette étude, au troisième trimestre de 2026, l'indice de confiance des ménages (ICM) s'est établi à 59,2 points, contre 60,1 points enregistrés le trimestre précédent et 53,6 points au même trimestre de l'année précédente.

Il ressort de cette enquête que le niveau de vie reste le principal point noir du moral des ménages. En effet, 76,3% des ménages estiment que leur niveau de vie s'est dégradé au cours des 12 derniers mois. 18,5% d'entre eux estiment qu'il s'est maintenu au même niveau, tandis que 5,2% seulement considèrent qu'il est amélioré.

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Le HCP indique que le solde d'opinion relatif à l'évolution passée du niveau de vie est resté négatif à -71,1 points, contre -73,1 points au trimestre précédent et moins 72,9 points au même trimestre de l'année passée.

Pour les 12 prochains mois, plus de la moitié des ménages (51,7%) déclarent s'attendre à une dégradation, tandis 39,6% qui anticipent un maintien au même niveau. Seuls 8,7% d'entre eux s'attendent à une amélioration. Le solde d'opinion de cet indicateur demeure ainsi négatif à -43,0 points, contre -41,7 points un trimestre auparavant et -44,3 points un an auparavant.

Autre source croissante d'inquiétude, le chômage continue de peser sur le moral des ménages. N effet, 61,3% des ménages s'attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, contre 17,3% qui anticipent une baisse.

En conséquence, le solde d'opinion relatif à cet indicateur s'est établi à -44,0 points, contre -38,8 points au trimestre précédent et -56,4 points au même trimestre de l'année précédente.

L'enquête révèle par ailleurs que la conjoncture reste perçue comme peu favorable à l'achat de biens durables. En effet, au troisième trimestre de 2026, 63,8% des ménages sondés considèrent que le moment n'est pas opportun pour effectuer de tels achats, contre 14,5 qui estiment le contraire. Sans surprise, le solde d'opinion de cet indicateur est resté négatif à -49,3 points, contre -50,6 points un trimestre auparavant et -57,7 points un an auparavant.

Autre constat de cette enquête : la situation financière reste difficile pour beaucoup de ménages. Si 58,2% d'entre eux estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 39,0% déclarent s'endetter ou puiser dans leur épargne et 2,8% affirment épargner une partie de leur revenu.

Ainsi, le solde d'opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages s'établit à -36,2 points, contre -36,1 points au trimestre précédent et -36,4 points au même trimestre de l'année précédente.

Par ailleurs, 44,9% des ménages estiment que leur situation financière s'est dégradée au cours des 12 derniers mois, contre 4,7% qui considèrent qu'elle s'est améliorée. Le solde d'opinion de cet indicateur s'établit ainsi à -40,2 points contre -38,9 points au trimestre précédent et -46,8 points au même trimestre de l'année précédente.

Pour les 12 prochains mois, 16,5% des ménages s'attendent à une amélioration de leur situation financière, 65,1% anticipent un maintien au même niveau et 18,4% à une dégradation. Le solde d'opinion relatif à cet indicateur s'établit à -1,9 point, contre 0,1 point au trimestre précédent et -10,0 points au même trimestre de l'année précédente.