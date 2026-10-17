Maroc: Cinq portefeuilles stratégiques pour porter la vision ittihadie au coeur de l'action publique

16 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

La configuration de la nouvelle équipe gouvernementale, dirigée par Madame Fatima Zahra Mansouri, consacre le retour en force de l'Union Socialiste des Forces Populaires au sein de l'appareil exécutif. À l'issue de la cérémonie officielle de prestation de serment, présidée ce vendredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat, le parti de la Rose s'est vu confier cinq départements ministériels stratégiques.

Dans le secteur de la santé et de la protection sociale, Younes Bjijou assume la responsabilité d'un portefeuille aux enjeux considérables. La poursuite de la mise en oeuvre de la couverture médicale universelle, l'amélioration de la qualité des prestations hospitalières et la densification de l'offre de soins figurent en tête des priorités de son action ministérielle.

De son côté, Abderrahim Chahid hérite du département névralgique de l'emploi et du dialogue social, porteur de la lourde mission de stimuler la création d'opportunités professionnelles pour la jeunesse, d'accompagner les mutations rapides du marché du travail, et d'institutionnaliser un partenariat social constant et fructueux avec les syndicats et les instances professionnelles pour consolider la paix sociale et la justice distributive.

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La présence ittihadie se distingue également par son pragmatisme dans d'autres leviers fondamentaux du développement national, à l'instar du secteur de la pêche maritime confié à Ahmed El Mehdi Mezouari en tant que Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Sa mission s'articule autour de la valorisation optimale des richesses halieutiques du littoral national, de la pérennisation des ressources marines et de l'accompagnement soutenu des professionnels de la mer pour accroître la contribution de cette filière à l'économie nationale.

Dans le domaine éducatif, Kamal El Hachoumi prend les rênes du Secrétariat d'État chargé de l'enseignement préscolaire et de la lutte contre la déperdition scolaire, investi d'une noble croisade pour universaliser l'accès à l'éducation dès le plus jeune âge, enraciner l'égalité des chances dès l'enfance et endiguer le flanc de l'abandon scolaire, pierre angulaire de toute réforme pérenne de l'école marocaine.

Enfin, le volet de la modernisation institutionnelle a été confié à Aïcha Guellaa en qualité de Ministre déléguée chargée de la réforme de l'administration. Cette nomination s'inscrit dans la droite ligne des chantiers de transition numérique et d'intégration de l'intelligence artificielle, avec pour objectif d'optimiser le service public, de simplifier les procédures administratives et de fluidifier les interactions entre l'usager et l'administration.

Par cette équipe compétente et imprégnée des valeurs de probité et d'efficacité, l'Union Socialiste des Forces Populaires réaffirme sa vocation naturelle à transformer l'action gouvernementale en un véritable levier de progrès, fidèle en cela à son serment historique de porter haut et fort la voix du peuple marocain vers des horizons d'avenir plus radieux.

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