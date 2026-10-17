Tunisie: STB - Emprunt obligataire subordonné de 150 millions de dinars dès le 19 octobre

16 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Société tunisienne de banque (STB) ouvrira le 19 octobre 2026 les souscriptions à un emprunt obligataire subordonné de 150 millions de dinars maximum, représenté par 1.500.000 titres de 100 dinars chacun.

La STB lance un emprunt obligataire subordonné de 150 millions de dinars, composé de 1.500.000 obligations d'une valeur nominale de 100 dinars chacune.

Les souscriptions et les versements seront reçus aux guichets de la banque à partir du 19 octobre 2026 et jusqu'au 13 novembre 2026 au plus tard.

La clôture peut intervenir sans préavis, avant cette date, dès que le montant maximum de 150 millions de dinars est entièrement souscrit. Les demandes sont reçues dans la limite des titres émis, soit 1.500.000 obligations subordonnées au maximum.

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Si le montant placé au 13 novembre 2026 est inférieur à 150 millions de dinars, l'émission sera limitée à la somme effectivement collectée par la banque à cette date.

La banque précise que l'opération vise à consolider ses fonds propres et à améliorer ses ratios de concentration des risques. Elle s'inscrit dans le cadre des règles prudentielles édictées par la Banque Centrale de Tunisie, notamment la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2016-03 du 29 juillet 2016.

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