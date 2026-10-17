Tunisie: Hand - Naturalisation des jeunes internationaux - Le handball tunisien dans la tourmente

Le Qatar, notamment, attire maints talents juniors. L'affaire est sérieuse.

Il n'y a pas que les sports individuels qui vivent des réalités éprouvantes pour les nerfs et, bien entendu, qui ont des répercussions sur l'avenir d'une discipline sportive. Le cas du handball en est un. Il ne s'agit pas de critiquer ce sport jadis le plus représentatif des sports collectifs tunisiens.

Sur le plan national, il avance en dépit des moyens limités dont disposent les clubs. Le handball féminin s'implante un peu partout. Ceux qui s'acharnent n'ont rien compris à la situation et sont beaucoup plus subjugués par le fauteuil que par la mise en place d'un programme de relance. D'ailleurs, que relancer dans un sport qui, par la force des choses, est confronté à une situation difficile à résoudre : l'émigration de nos meilleurs jeunes vers les pays du Golfe et notamment le Qatar ?

Ce pays a une longue histoire avec le handball tunisien. Ce sont les Tunisiens qui ont, pour ainsi dire, implanté ce sport et qui ont conçu son plan de relance. Le directeur technique national, feu Abdelatif Bohli, qui, une fois le Mondial de 2025 terminé, a choisi de partir vers le Qatar.

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Il avait commencé par mettre en place une équipe nationale où les doublures tunisiennes occupaient une place de choix. Et depuis, le Qatar est devenu une puissance du handball international. Grâce à la naturalisation il faudrait le préciser, mais les clubs travaillent et ont de bons résultats.

On remonte une équipe

Cette équipe a fini par user les moyens dont elle disposait. On est en train de la remonter. Et les premiers contactés ont été les Tunisiens issus des sélections jeunes qui sont barrés par ceux qui sont en place. A l'image de Saif Aouadi, Akram Ben Halima, Ahmed Ben Salah, précédés par le régisseur Youssef El Habib, qui figurent sur la liste élargie de l'équipe nationale. La saison dernière, Mohamed Hmam comme Afouyan Ben Othman ont changé d'option. Ils intéressent le Qatar. Peut- on les retenir ? Oui s'ils sont titulaires et non sur la liste des réservistes.

Les « contrats » signés n'ont aucune valeur

Des jeunes dont les noms n'ont aucune consonance slave ou subsaharienne et qui opèrent au sein des clubs locaux, cela fait le jeu des pays recruteurs. La fédération est dépassée par les exigences de joueurs épaulés par leurs parents qui ont demandé la remise des passeports de leurs enfants au moyen d'huissiers notaires. Pour eux, c'est une question d'avenir. Pour la fibre nationale, il faudrait repasser.

La position de la Fthb

Que peut faire la fédération dans ce cas ? Comment pourra- t-elle obliger les clubs à faire de ces joueurs des titulaires à part entière, comme l'exige la FIH pour examiner le dossier en cas d'opposition de la part de la Fthb? De toutes les manières, tant que cela réduit les moyens de l'équipe de Tunisie, on n'est jamais pressé de réagir....

En rendant compte de la prestation des juniors lors du Mondial, nous avons attiré l'attention sur la nécessité de garder ces jeunes. Leur engagement aux Jeux Méditerranéens a confirmé ce point de vue. La Fthb a imposé au moins deux joueurs de cette équipe avec les seniors. On l'a critiquée sans savoir qu'elle s'attendait à ces demandes de naturalisation.

Comment se terminera alors cette affaire ?

Le dossier est, de ce fait, du genre compliqué, car les arguments des uns et des autres se défendent. Le handball tunisien a bien besoin de voir ses meilleurs éléments évoluer à l'étranger.

Mais pas pour les céder à d'autres pays qui en feront des titulaires à part entière. Et comme nos clubs ne font pas le poids pour lutter avec ceux du Golfe sur le plan financier, le problème restera entier. Il y va de l'avenir de ces jeunes et seul le ministère des Sports peut présenter l'alternative acceptable pour les retenir.

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