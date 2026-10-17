Afrique Australe: Le Botswana accueillera la plateforme commerciale d'Afrique australe pour l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote

Le Botswana a été choisi pour accueillir la composante sud-africaine de l'introduction en bourse prévue de Dangote Petroleum Refinery. Cette décision confère au Botswana un rôle central dans la mise en relation des investisseurs des marchés d'Afrique australe avec l'opération de vente d'actions envisagée. Les promoteurs de la raffinerie ont repoussé de deux semaines la date de l'introduction en bourse, la reportant au 27 octobre, afin de mettre en place les structures nécessaires à une participation plus large des investisseurs africains. Collen Tapfumaneyi, président du Comité des bourses de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a confirmé la sélection du Botswana.

Cette décision permet au Botswana d'accueillir les transactions sur les actions de la raffinerie destinées aux investisseurs d'Afrique australe, conférant ainsi à sa bourse un rôle de premier plan dans ce qui est décrit comme la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Afrique à ce jour. L'offre, lancée le 14 septembre, porte sur la vente de 4,1 milliards d'actions. La raffinerie Dangote cherche à lever 2,1 milliards de dollars grâce à cette opération afin de financer une expansion significative. Cette levée de fonds vise à doubler sa capacité de traitement d'ici 2030.

L'introduction en bourse proposée devrait valoriser l'activité de Dangote Petroleum Refinery à 50 milliards de dollars. La raffinerie, qui traite actuellement 700 000 barils de pétrole brut par jour, prévoit un projet d'expansion de 14,3 milliards de dollars pour atteindre sa capacité cible. La société a récemment annoncé un bénéfice net de 4,725 milliards de dollars, renversant ainsi la tendance déficitaire de l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 22,5 milliards de dollars. Près de 20 % des actions, représentant jusqu'à 300,4 millions de dollars, ont été attribuées à des investisseurs d'Afrique de l'Est.

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Pour le Botswana, accueillir cette opération pourrait considérablement renforcer la visibilité de son marché boursier national et mettre à l'épreuve la capacité des places boursières africaines à coordonner les transactions transfrontalières. Cette introduction en bourse offre à Dangote Petroleum Refinery un moyen d'attirer des capitaux auprès d'investisseurs africains et d'élargir l'actionnariat au-delà de ses actionnaires actuels. Cette initiative répond également aux défis de longue date rencontrés par les marchés de capitaux africains en matière de mise en relation des investisseurs par-delà les frontières nationales, en raison des différences d'infrastructures et de réglementations.

Les actions menées au niveau régional dans le cadre de cette introduction en bourse concernent le Botswana, puis l'Éthiopie et l'Égypte, alors que l'entreprise s'attache à obtenir un soutien à l'échelle du continent. L'Ouganda a déjà ouvert son marché à cette offre après que son Autorité des marchés de capitaux a approuvé la promotion et la distribution des titres de la raffinerie auprès des investisseurs locaux. Le succès de cette opération de grande envergure dépendra des conditions définitives de l'offre, des modalités proposées aux investisseurs sur les différents marchés et de l'intérêt global pour les actions de la raffinerie au niveau de valorisation proposé.

Points clés à retenir

Le choix du Botswana pour accueillir la composante sud-africaine de l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery marque une avancée significative vers une plus grande intégration des marchés de capitaux africains. Historiquement, les investissements transfrontaliers sur le continent ont été freinés par des infrastructures de marché disparates, des cadres réglementaires variés et des modalités de négociation complexes, ce qui limitait la capacité des investisseurs d'un pays à accéder facilement aux titres cotés dans un autre.

Cette introduction en bourse, dont la valorisation proposée s'élève à 50 milliards de dollars et qui vise à lever 2,1 milliards de dollars pour financer son expansion, constitue un test crucial pour déterminer si les bourses africaines sont capables de collaborer efficacement afin de canaliser les investissements à travers plusieurs juridictions. Pour le Botswana, ce rôle renforce la visibilité de son marché boursier national et le positionne comme une plaque tournante potentielle pour les transactions financières régionales, illustrant ainsi une coopération concrète au sein du Comité des bourses de la SADC.

L'impressionnant redressement financier de la raffinerie, qui affiche un bénéfice net de 4,725 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars, constitue une base solide pour la confiance des investisseurs, tandis que l'attribution d'actions à des investisseurs d'Afrique de l'Est et l'approbation du marché ougandais soulignent encore davantage l'ambition panafricaine de cette offre.

En cas de succès, cette opération pourrait créer un précédent pour de futurs projets industriels africains de grande envergure, leur permettant d'attirer des capitaux auprès d'un éventail plus large d'investisseurs continentaux, et de dépasser ainsi les marchés nationaux largement cloisonnés pour évoluer vers un écosystème financier davantage interconnecté.