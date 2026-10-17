Nigeria: J.P. Morgan prévoit de lancer une banque d'affaires au Nigeria d'ici 2026

J.P. Morgan prévoit de créer une banque d'affaires au Nigeria, dont le lancement est prévu avant la fin de l'année 2026. Ce lancement reste soumis à l'autorisation réglementaire de la Banque centrale du Nigeria. Dapo Olagunji, directeur général de J.P. Morgan Afrique de l'Ouest, a annoncé ce projet lors du Dialogue sur la connectivité financière entre le Nigeria et l'Asie, qui s'est tenu à Singapour. La Banque centrale du Nigeria a organisé ce dialogue en partenariat avec J.P. Morgan, le Nigerian Exchange Group (NGX) et le groupe FMDQ.

La banque d'affaires envisagée vise à renforcer la présence de J.P. Morgan au Nigeria. Elle permettrait également de consolider les liens de l'institution financière avec les entreprises nigérianes et les marchés de capitaux du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Banque centrale du Nigeria pour attirer une plus grande participation internationale sur les marchés financiers nigérians. La CBN cherche également à établir des liens plus solides entre les capitaux nationaux et internationaux.

Ce projet fait suite à des informations parues en avril 2025 selon lesquelles J.P. Morgan Chase & Co. s'apprêtait à transformer son bureau de représentation de Lagos en une succursale pleinement opérationnelle. La société aurait prévu de déposer une demande de licence de banque d'affaires auprès de la Banque centrale du Nigeria. Le Nigeria avait été admis pour la première fois dans l'indice des obligations d'État de J.P. Morgan en octobre 2012, mais en avait été retiré de l'indice des obligations d'État des marchés émergents (GBI-EM) en 2015 en raison de préoccupations concernant l'accessibilité et la liquidité du marché des changes.

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Cette initiative pourrait élargir l'éventail des services financiers proposés aux entreprises et aux investisseurs nigérians. Cela revêt une importance particulière alors que le Nigeria poursuit des réformes visant à améliorer la liquidité des marchés et à renforcer la confiance des investisseurs. Le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a déclaré que les réformes du secteur financier nigérian jettent les bases de marchés plus profonds, plus liquides et mieux connectés au niveau international. Il a ajouté que les réformes du marché des changes visent à éliminer les distorsions, à améliorer la transparence et à renforcer la confiance parmi les acteurs du marché.

Le gouverneur Cardoso a souligné qu'une politique monétaire crédible, une gouvernance renforcée, un meilleur fonctionnement du marché et des règles prévisibles sont nécessaires pour attirer les capitaux nationaux et internationaux à long terme. Il a également noté que la stabilisation du système financier constitue un fondement essentiel pour accroître la participation des institutions et renforcer les liens avec les marchés internationaux. Cette annonce s'inscrivait dans le cadre des engagements pris par le gouverneur à Singapour en amont des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok. Une table ronde organisée dans le cadre de ce dialogue a abordé la trajectoire des réformes au Nigeria, la formation de capital et la confiance dans le marché des changes.

Points clés à retenir

Le projet de J.P. Morgan de lancer une banque d'affaires au Nigeria d'ici 2026 marque un tournant majeur dans le paysage financier du pays, reflétant les efforts continus de la Banque centrale du Nigeria (CBN) pour rétablir la confiance des investisseurs et attirer les capitaux internationaux. Cette initiative intervient près de 11 ans après le retrait du Nigeria de l'indice J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) en 2015, une décision motivée par des inquiétudes concernant l'accessibilité et la liquidité du marché des changes. La banque d'affaires envisagée devrait renforcer la présence de J.P. Morgan et consolider ses liens avec les entreprises et les marchés de capitaux nigérians, s'inscrivant ainsi dans la stratégie plus large de la CBN visant à favoriser des marchés plus profonds, plus liquides et mieux connectés à l'international. La gouverneure de la CBN, Olayemi Cardoso, a souligné que les réformes actuelles du secteur financier, en particulier celles du marché des changes, visent à éliminer les distorsions, à améliorer la transparence et à renforcer la confiance parmi les acteurs du marché. En mettant l'accent sur une politique monétaire crédible, une gouvernance renforcée, un meilleur fonctionnement des marchés et des règles prévisibles, le Nigeria vise à créer un environnement propice à l'attraction d'investissements nationaux et internationaux à long terme. Ce retour stratégique d'une grande institution financière mondiale telle que J.P. Morgan souligne un regain d'optimisme quant à la trajectoire économique du Nigeria et au potentiel de ses marchés financiers à retrouver une place de premier plan sur la scène mondiale, à condition que les réformes en cours débouchent sur une stabilité durable et une amélioration des conditions de marché.