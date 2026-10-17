Nigeria: Les réserves de change du Nigeria atteignent des niveaux records, ce qui renforce la confiance

Les réserves de change nettes du Nigeria ont atteint un niveau record de 46 milliards de dollars, tandis que leurs avoirs bruts ont atteint un niveau sans précédent de 55 milliards de dollars.

Olayemi Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a dévoilé ces chiffres jeudi lors du Dialogue sur la connectivité entre le Nigeria et l'Asie. Cette amélioration significative renforce la liquidité extérieure du pays et vise à maintenir la stabilité du marché des changes.

L'augmentation des réserves offre à la CBN une marge de manoeuvre plus importante pour gérer les pressions sur le marché des changes. La stabilité du marché des changes, combinée à des réserves plus solides, renforce la confiance des investisseurs, encourage l'afflux de capitaux vers le Nigeria et facilite le rapatriement des capitaux. Les réserves nettes donnent une indication plus précise des devises étrangères disponibles après prise en compte des engagements extérieurs.

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Le niveau des réserves nettes, qui s'élève à 46 milliards de dollars, représente une amélioration substantielle par rapport aux quelque 3 milliards de dollars enregistrés en 2023. Cela marque également une augmentation d'environ 11,2 milliards de dollars par rapport aux 34,80 milliards de dollars enregistrés fin décembre 2025. Les réserves brutes ont affiché une hausse soutenue, dépassant désormais la barre des 55 milliards de dollars et dépassant les prévisions antérieures de la CBN, qui tablaient sur 51,04 milliards de dollars pour la fin de 2026.

Des réserves plus solides et un naira plus stable, qui s'échangeait récemment autour de 1 330 nairas pour 1 dollar, renforcent la confiance des investisseurs, qui sont ainsi plus enclins à planifier leurs opérations et à injecter des fonds au Nigeria. Pour les entreprises, cela pourrait soutenir la confiance dans le naira et faciliter la planification des paiements liés aux importations. Cette évolution positive fait suite à une période de forte pression sur le marché des changes nigérian. Cette amélioration coïncide avec des perspectives économiques optimistes, la Banque mondiale ayant récemment relevé ses prévisions de croissance pour le Nigeria à 4,3 % pour 2026.

Si ces chiffres témoignent d'une position extérieure plus solide, le véritable test pour l'économie consistera à déterminer si cela se traduira par une liquidité en devises constante et une plus grande prévisibilité pour les entreprises. L'évolution du taux de change dépendra également de la pérennité des entrées de devises étrangères, de la demande d'importations, des recettes pétrolières et des mouvements de capitaux. La CBN a récemment abaissé son taux directeur (MPR) de 350 points de base, le ramenant de 26,5 % à 23 %, une réinitialisation opérationnelle visant à améliorer l'efficacité de la politique monétaire.

Points clés à retenir

La forte reprise des réserves de change du Nigeria, dont les avoirs nets ont atteint un niveau record de 46 milliards de dollars et les réserves brutes ont dépassé les 55 milliards de dollars, marque un tournant décisif pour la stabilité économique du pays. Cette amélioration est d'autant plus remarquable que les réserves nettes avaient chuté jusqu'à 3 milliards de dollars en 2023, ce qui souligne l'ampleur de la reprise.

La distinction entre réserves nettes et brutes est cruciale ; les chiffres nets offrent une image plus précise des devises étrangères immédiatement disponibles après prise en compte des engagements à court terme tels que les swaps de devises, fournissant ainsi une base plus solide pour gérer les pressions extérieures. Le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a souligné que cette liquidité extérieure renforcée, associée à un marché des changes plus stable, joue un rôle déterminant dans le rétablissement de la confiance des investisseurs, l'encouragement des entrées de capitaux et la facilitation du rapatriement des investissements.

Si ces chiffres témoignent d'une position extérieure renforcée et soulagent les entreprises dépendantes des importations en améliorant potentiellement l'accès au dollar, la pérennité de cette tendance positive reste primordiale. L'impact à long terme sur la vigueur du naira et la stabilité globale du marché des changes dépendra de la régularité des entrées de devises étrangères, d'une gestion prudente de la demande d'importations, des recettes pétrolières et des mouvements de capitaux.

La récente baisse du taux directeur, présentée comme un ajustement opérationnel plutôt que comme un changement d'orientation de la politique monétaire, suggère que la CBN mène sa politique monétaire avec prudence dans ce contexte d'amélioration, en visant une prévisibilité économique durable et un environnement propice à l'investissement.