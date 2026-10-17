Nigeria: Les banques nigérianes grimpent dans le classement des 100 premières banques africaines après leur recapitalisation

Les banques nigérianes ont réalisé une progression significative dans le classement « African Banker Top 100 » 2026, publié lundi par le magazine African Business. Cette progression fait suite à la récente opération de recapitalisation du secteur bancaire du pays, qui s'est achevée en mars 2026. Ces réformes redéfinissent la place du Nigeria au sein du secteur bancaire africain.

Cette enquête annuelle classe les établissements de crédit africains en fonction de leurs fonds propres de catégorie 1, un indicateur clé de la solidité financière qui comprend le capital initial, les réserves et les bénéfices non distribués. La Banque centrale du Nigeria (CBN) a lancé des réformes, fixant de nouveaux seuils minimaux de fonds propres à 500 milliards de nairas pour les banques internationales, 200 milliards pour les banques nationales et 50 milliards pour les banques régionales. À la date butoir du 31 mars, 30 banques avaient atteint ces seuils, principalement grâce à des émissions de droits, des offres publiques et d'autres canaux de levée de fonds.

Le total des fonds propres de catégorie 1 des banques nigérianes a augmenté de 48 %, passant de 10,3 milliards de dollars l'année précédente à 15,2 milliards de dollars, ce qui représente l'une des plus fortes hausses parmi les principaux marchés bancaires africains. Les établissements de crédit nigérians ont levé collectivement plus de 4 650 milliards de nairas, soit 3,24 milliards de dollars, de capitaux frais. Quatre banques nigérianes -- Access Holdings, Guaranty Trust Bank, United Bank for Africa et Zenith Bank -- figuraient parmi les 10 banques africaines ayant connu la plus forte croissance en termes de fonds propres de catégorie 1 en 2025. Access Holdings s'est classée en tête du continent avec une croissance de 60,9 %, atteignant 2,46 milliards de dollars.

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Le renforcement des fonds propres, l'expansion transfrontalière et l'amélioration de la conjoncture économique nationale transforment le paysage bancaire nigérian. La recapitalisation a permis aux banques nigérianes de remonter en force dans les classements, inversant ainsi les baisses antérieures causées par la dépréciation du naira. Cette solidité financière renforcée offre aux banques une plus grande capacité à financer le commerce, les infrastructures et les entreprises, comblant ainsi le déficit de financement persistant en Afrique.

Le programme de recapitalisation a constitué l'une des réformes bancaires les plus ambitieuses menées au Nigeria au cours des deux dernières décennies, dotant les banques du pays d'une « puissance financière plus importante que jamais », selon African Business. Cette assise financière renforcée soutient les stratégies panafricaines de plus en plus mises en oeuvre par des prêteurs tels que United Bank for Africa et Access Holdings, qui opèrent sur plusieurs marchés. Les derniers classements témoignent d'une capacité renouvelée d'expansion stratégique et de contribution économique à l'échelle du continent.

Points clés à retenir

Le secteur bancaire nigérian connaît actuellement une transformation majeure, comme en témoignent ses excellents résultats dans le classement « African Banker Top 100 » de 2026. Si le total des fonds propres de catégorie 1 du pays, qui s'élève à 15,2 milliards de dollars, reste inférieur à celui de régions bancaires plus importantes telles que l'Afrique du Nord (70,5 milliards de dollars) et l'Afrique australe (47,8 milliards de dollars), la croissance de 48 % des fonds propres du Nigeria a largement dépassé celle de ces régions, qui ont enregistré respectivement des hausses de 21 % et 17 %.

Cette forte hausse n'est pas un cas isolé ; elle s'inscrit dans le cadre d'un renforcement plus général du secteur bancaire africain, où les fonds propres de catégorie 1 cumulés des 100 premières banques du continent ont augmenté de 23 % pour atteindre 155 milliards de dollars, soit leur plus haut niveau depuis neuf ans. Cette solide recapitalisation, qualifiée par African Business de « retour en force » après que la dépréciation antérieure du naira eut réduit la valeur en dollars de leurs fonds propres, dote les banques nigérianes d'une « puissance financière plus importante que jamais ».

Cette solidité accrue leur permet de jouer un rôle plus crucial dans la résolution du déficit de financement persistant en Afrique, estimé entre 74 et 92 milliards de dollars pour le seul financement du commerce en 2024, étant donné que les banques commerciales n'ont assuré l'intermédiation que d'environ 23 % du commerce africain entre 2020 et 2024.

Cette analyse vient également étayer les stratégies panafricaines de plus en plus ambitieuses de prêteurs tels que United Bank for Africa et Access Holdings, marquant un tournant stratégique vers une plus grande intégration régionale et une contribution économique accrue, portées par un renforcement des fonds propres, une expansion transfrontalière et l'amélioration des conditions économiques nationales.