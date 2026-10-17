Nigeria: La raffinerie Dangote vise une capacité de 1,4 million de barils par jour d'ici 2029

Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Petroleum Refinery, a annoncé lundi 12 octobre 2026 son intention de procéder à une expansion significative et a rassuré les petits investisseurs lors de la dernière étape de la tournée de présentation en vue de l'introduction en bourse (IPO).

Cet événement virtuel, intitulé « Retour aux sources », a été organisé par Financial Derivatives Company à Port Harcourt, dans l'État de Rivers. M. Dangote a répondu aux inquiétudes concernant la sursouscription de l'introduction en bourse et le nombre limité d'actions proposées, réaffirmant l'engagement de la société à répondre aux attentes de tous les investisseurs potentiels.

La raffinerie vise à porter sa capacité de production de 500 000 barils par jour à 1,4 million de barils par jour d'ici début 2029. Au-delà des carburants, l'installation prévoit une croissance substantielle de ses activités pétrochimiques, avec un objectif de 2,5 millions de tonnes de polyoléfines et de 400 000 tonnes métriques d'alkylbenzène linéaire. M. Dangote a défendu le prix d'offre de l'introduction en bourse, fixé à 525 nairas par action, le qualifiant d'attrayant et exprimant sa confiance dans les performances financières de la raffinerie.

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Cette expansion prévue à 1,4 million de barils par jour représenterait 10 % de la capacité totale de raffinage des États-Unis, marquant ainsi une étape majeure pour le développement industriel de l'Afrique. Les 2,5 millions de tonnes de polyoléfines prévues constitueraient la plus grande production de l'histoire de l'Afrique. Le PDG de Financial Derivatives Company, Bismarck Rewane, a estimé que l'introduction en bourse de la raffinerie pourrait considérablement élargir le marché des capitaux nigérian, dont la capitalisation boursière pourrait dépasser les 220 000 milliards de nairas.

Pour les investisseurs, cette introduction en bourse offre l'opportunité de passer du statut de simples consommateurs à celui d'acteurs clés d'une infrastructure nationale stratégique, M. Dangote laissant entrevoir des rendements potentiels pouvant plus que doubler les investissements en l'espace de deux ans et demi. L'économiste Muda Yusuf a souligné que cet investissement renforcerait les fondamentaux économiques du Nigeria grâce à l'industrialisation, à la création d'emplois et à une dépendance réduite vis-à-vis des produits pétroliers importés. Il promet également une plus grande stabilité des changes et une participation accrue du public au marché des capitaux.

Cette introduction en bourse est décrite comme la plus importante d'Afrique, des pays tels que le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda encourageant leurs citoyens à y investir. Cette capacité de raffinage nationale devrait réduire les perturbations telles que les files d'attente aux stations-service, qui étaient courantes avant que la raffinerie ne commence ses opérations. Cette initiative vise à promouvoir une large participation au capital des actifs industriels stratégiques et à favoriser la transition vers un statut d'investisseur africain, améliorant ainsi les retombées économiques pour tous.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote Petroleum et ses ambitieux projets d'expansion devraient profondément transformer le paysage économique et les marchés financiers du Nigeria. Qualifiée de plus grande introduction en bourse d'Afrique, cette opération suscite un vif intérêt non seulement au niveau national, mais aussi dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ce qui témoigne d'un attrait croissant pour l'investissement en Afrique. Bismarck Rewane, PDG de Financial Derivatives Company, a souligné que cette introduction en bourse pourrait propulser la capitalisation boursière nigériane au-delà de 220 000 milliards de nairas, exhortant les Nigérians à saisir cette opportunité pour passer du statut de consommateurs à celui d'investisseurs dans des infrastructures nationales essentielles.

L'économiste Muda Yusuf a quant à lui souligné les avantages macroéconomiques considérables, notamment le renforcement des fondamentaux économiques, l'accélération de l'industrialisation et la création massive d'emplois. L'extension des activités de la raffinerie, qui vise une production de 1,4 million de barils par jour et une production pétrochimique importante, devrait réduire considérablement la dépendance du Nigeria vis-à-vis des produits pétroliers importés, renforçant ainsi la stabilité des changes.

Au-delà des carburants, son impact s'étend à des secteurs vitaux tels que l'emballage et les plastiques, favorisant ainsi la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement locale solide. Cet investissement stratégique est considéré comme une étape cruciale vers un renforcement de la participation du public au marché des capitaux et la promotion d'une large diffusion de la propriété des actifs industriels stratégiques, contribuant ainsi, à terme, à une économie nigériane plus résiliente et plus autonome.