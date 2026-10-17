Ghana: Moody's relève la note du Ghana à B3, saluant la confiance retrouvée

Moody's Ratings a relevé la note souveraine de long terme du Ghana de "Caa1" à "B3" le 9 octobre 2026, avec une perspective ramenée de positive à stable. Cette amélioration, qui concerne la monnaie locale et les devises, intervient trois ans après que le pays a engagé la restructuration de sa dette. Le relèvement s'applique aussi aux obligations internationales et programmes d'émission de dette du Ghana.

Cette décision de l'agence de notation traduit une amélioration de la capacité du gouvernement ghanéen à financer son budget et à honorer ses engagements. Bien que la note "B3" indique toujours un risque de crédit élevé, elle marque un éloignement des niveaux associés à une situation de détresse financière. Le relèvement repose sur la baisse durable des coûts de financement domestiques, l'accessibilité de la dette et l'amélioration des équilibres macroéconomiques.

La charge d'intérêts a nettement reculé, avec des paiements inférieurs de 24% aux prévisions budgétaires au premier semestre 2026, n'absorbant que 17,2% des recettes publiques. Moody's prévoit que ce ratio se stabilisera entre 20% et 25% jusqu'en 2028. La dette publique est passée de 70,1% du PIB en 2024 à 48,8% en 2025, tandis que le Ghana a dégagé un excédent primaire supérieur à 2% du PIB en 2025, visant 1,5% en 2026.

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Pour les investisseurs, ce relèvement consacre le retour progressif de la confiance dans l'économie ghanéenne et son profil financier. Il signale une meilleure capacité du gouvernement à gérer ses finances, rendant les obligations du pays potentiellement plus attractives. La baisse des coûts de financement libère des ressources budgétaires, tandis que l'amélioration des comptes extérieurs, portée par l'or, soutient la monnaie nationale et réduit les pressions inflationnistes.

La normalisation du profil financier du Ghana reste néanmoins incomplète, le marché obligataire domestique commençant tout juste à accueillir des émissions de maturité plus longue. Ce développement est crucial pour réduire le risque de refinancement de la dette à court terme. Après la fin du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit du FMI en juillet 2026, un nouvel Instrument de coordination de la politique économique de 36 mois prendra le relais pour préserver la discipline budgétaire et la confiance des investisseurs.

Points clés à retenir

Ghana's recent sovereign rating upgrade by Moody's Ratings to "B3" from "Caa1" on October 9, 2026, marks a significant milestone in its three-year debt restructuring journey. This decision, which also shifted the outlook from positive to stable, reflects a gradual return of investor confidence, moving the nation further away from financial distress, though its debt remains in the speculative category.

The upgrade is underpinned by several key factors: robust fiscal discipline, evidenced by a primary surplus exceeding 2% of GDP in 2025 and a target of 1.5% for 2026, coupled with a substantial reduction in public debt from 70.1% to 48.8% of GDP between 2024 and 2025. Furthermore, a notable decrease in domestic financing costs, with interest payments absorbing only 17.2% of public revenue in H1 2026, the lowest since 2012, has contributed to this positive assessment.

The strong performance of the gold sector, making Ghana Africa's top producer and accounting for 67% of its merchandise exports in 2025, has bolstered external accounts, leading to a current account surplus since 2024 and supporting the cedi. While these advancements are crucial, Ghana still faces challenges, including its reliance on volatile commodity prices, a narrow tax base, and the ongoing need to develop its domestic bond market for longer maturities. The upcoming 36-month Policy Coordination Instrument with the IMF, following the end of the Extended Credit Facility, aims to ensure continued fiscal discipline and investor trust.