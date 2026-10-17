Afrique: Politique de souveraineté énergétique - le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la Mauritanie reçu au Palais

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Abdel Vetah, a été reçu vendredi par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de la politique de souveraineté énergétique que conduit le président de la République du Sénégal.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le vendredi 16 octobre 2026, Mohamed Abdel Vetah, ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République islamique de Mauritanie, ancien Haut-Commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

« Cette audience s'inscrit dans la politique de souveraineté énergétique que conduit le chef de l'État. Du fleuve Sénégal, dont l'OMVS valorise l'eau et l'énergie, au gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim que partagent les deux pays, Dakar et Nouakchott construisent ensemble une part décisive de leur avenir énergétique », renseigne une note de la présidence publiée samedi.

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D'après la même source, l'arrivée à la tête du ministère mauritanien de l'Énergie d'un acteur qui connaît intimement cette coopération ouvre de nouvelles perspectives à ce partenariat de bon voisinage.

Ainsi, Mohamed Abdel Vetah a remercié les autorités sénégalaises pour l'accompagnement dont il a bénéficié durant près de quatre ans à la tête de l'OMVS, dont le siège est à Dakar. Dans ses nouvelles fonctions, il entend poursuivre cet engagement au service des populations du Sénégal et de la Mauritanie.