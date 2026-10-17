Sénégal: La thérapie de couple : écoute et bienveillance

C'est un peu l'ultime station avant le terminus. Celle où il est encore possible de descendre, ensemble ... Quand entamer une thérapie de couple et qu'en attendre vraiment ? Explications.

« La première question que je pose en thérapie de couple ? À combien croyez-vous encore à votre couple, entre 0 et 100 ? », lance Iris Moysan, psychologue clinicienne et thérapeute à Rezé (France). De quoi rapidement se rendre compte des espoirs et ambitions de chacun. Voire de s'assurer aussi que les deux composantes du couple souhaitent véritablement s'engager dans une thérapie commune.

« Car s'il existe une condition pour que cela fonctionne, c'est bien que les deux s'inscrivent dans cette dynamique de vouloir comprendre l'autre », poursuit-elle. Sans surprise, cette thérapie naît bien souvent sur un terreau de crise : qu'elle soit aiguë, en lien par exemple à une infidélité. Ou chronique, sur fond de difficultés de communication et autres reproches incessants.

« L'histoire du couple peut ainsi être faite de non-dits, choses qui n'ont pas été digérées. De quoi nourrir un profond ressentiment », enchaîne Iris Moysan. « Dans tous les cas, l'idée de se reconnecter, se comprendre à nouveau et d'être en mesure de refaire équipe ».

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Les attitudes à adopter

Faut-il pour autant attendre la crise pour consulter ? « Non », rétorque-t-elle. « Je dirais même que l'idéal serait de l'envisager, pourquoi pas, au début de la relation, lorsque l'on se rend compte par exemple d'un fonctionnement très différent. Le cabinet constitue ainsi le lieu où les choses sont dites, posées, afin de partir ou repartir sur des bases saines, dans un cadre sécurisant, neutre et bienveillant ».

Et de préciser : « Nous faisons en sorte que les deux personnes puissent s'exprimer ». Sous-entendu : que l'une ne mange pas le temps de parole de l'autre... Sans prendre part bien sûr, l'objectif du psychologue vise ainsi « à faire en sorte de renouer la communication au sein du couple », reformule Iris Moysan.