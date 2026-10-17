Madagascar: Dialogue politique - De nombreuses formations sollicitent sa tenue

L'ambiance politique dans la Grande île semble, ces derniers temps, s'animer davantage. Le débat se centre de nouveau sur la nécessité absolue d'un « dialogue politique » pour tout remettre dans l'ordre et apaiser les tensions latentes.

Alors que le régime s'efforce de naviguer dans un contexte qu'il qualifie de serein, de nombreuses voix s'élèvent pour exiger du pouvoir en place des mesures concrètes. Des forces politiques se positionnent ainsi clairement en faveur de la tenue rapide de ce dialogue, demandant ouvertement au colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), de convoquer sans plus tarder les acteurs politiques autour d'une même table.

L'objectif affiché est d'enrayer la spirale des conflits institutionnels et institutionnalisés dans le pays. À l'instar de Christian Tabera, qui a souligné avec force que « c'est le problème politique qui est à l'origine des problèmes sociaux et économiques dans le pays, qu'il faut trouver des solutions à cela et que le dialogue politique demeure la seule issue », les critiques fusent face à la morosité ambiante.

Priorité

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Pourtant, du côté de la présidence de la Refondation, le ton est donné. Le colonel Michaël Randrianirina ne compte nullement ouvrir des négociations politiques autour d'une éventuelle redistribution des responsabilités gouvernementales ou d'un partage de gâteau. Le chef de l'État a tranché net et a clairement exprimé sa position lors de sa descente à Antsohihy, en marge des célébrations de l'anniversaire de la République. Pour l'Exécutif, la priorité absolue demeure l'écoute et la consultation directe des citoyens, un processus qui devrait idéalement se faire sous la conduite des sages du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM).

Manoeuvre tactique

Une posture qui laisse perplexe plus d'un observateur de la vie publique. Au début du mois de septembre dernier, à la veille du sommet de la SADC, le président de la Refondation avait pourtant multiplié les consultations auprès des différents leaders politiques. Une initiative perçue à l'époque par plusieurs formations de l'opposition comme une simple manoeuvre tactique du locataire d'Iavoloha pour soigner son image sur l'échiquier international, dans la mesure où aucune résolution tangible n'en est ressortie et qu'aucune suite officielle n'a été annoncée.

D'autant plus que la tant promise concertation nationale brille toujours par son absence, reléguée au second plan derrière les agitations et la stratégie de communication du régime. Sûre de sa force et de son assise actuelle, la Refondation semble bien décidée à mener seule la barque de la Transition, quitte à froisser les sensibilités de la classe politique traditionnelle.