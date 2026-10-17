Madagascar: Centre Arrupe Faravohitra - Consultation citoyenne sur 40 questions

L'honnêteté et l'intégrité arrivent en tête des qualités attendues des dirigeants par les citoyens malgaches. C'est l'un des constats de la consultation citoyenne « Fanontaniana 40 mety hanova zavatra », ce qui signifie littéralement « 40 questions qui peuvent changer les choses », menée entre juin et août 2026 auprès de 2 122 personnes. Les résultats ont été présentés par Ketakandriana Rafitoson, politologue et chercheuse.

Intégrité

Le manque d'honnêteté et d'intégrité est cité par 79,1% des participants comme une cause de la perte de confiance envers les dirigeants. Les promesses non tenues arrivent ensuite, avec 62,3%, devant les abus de pouvoir et la répression (48,2%). Pour 81,4% des répondants, l'honnêteté et l'intégrité sont les qualités prioritaires d'un bon dirigeant. Le chômage arrive en tête des problèmes jugés urgents, avec 24,3% des réponses, suivi de la corruption (23,6%) et de la pauvreté (19,7%). Les questions sociales préoccupent également les participants, avec 68,9% des réponses, devant le fonctionnement de l'État (58,5%) et la sécurité (44,9%).

Réformes électorales

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La capacité des élections à changer les choses divise les répondants. Si 39,2% estiment qu'elles permettent un véritable changement, 37,1% pensent que cela n'arrive que parfois. Par ailleurs, 27,1% souhaitent une réforme des institutions électorales et 80,6% se déclarent favorables à un plafonnement strict des dépenses électorales. Malgré les critiques, 81,4% des participants gardent espoir pour l'avenir de Madagascar.

La jeunesse, citée par 23,2% des répondants, et les ressources naturelles, mentionnées par 19,2%, figurent parmi les principales sources d'espoir. Les résultats mettent en évidence les attentes des citoyens en matière de gouvernance, d'intégrité des dirigeants et de réformes.