Madagascar: Centre Arrupe Faravohitra - Consultation citoyenne sur 40 questions

17 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'honnêteté et l'intégrité arrivent en tête des qualités attendues des dirigeants par les citoyens malgaches. C'est l'un des constats de la consultation citoyenne « Fanontaniana 40 mety hanova zavatra », ce qui signifie littéralement « 40 questions qui peuvent changer les choses », menée entre juin et août 2026 auprès de 2 122 personnes. Les résultats ont été présentés par Ketakandriana Rafitoson, politologue et chercheuse.

Intégrité

Le manque d'honnêteté et d'intégrité est cité par 79,1% des participants comme une cause de la perte de confiance envers les dirigeants. Les promesses non tenues arrivent ensuite, avec 62,3%, devant les abus de pouvoir et la répression (48,2%). Pour 81,4% des répondants, l'honnêteté et l'intégrité sont les qualités prioritaires d'un bon dirigeant. Le chômage arrive en tête des problèmes jugés urgents, avec 24,3% des réponses, suivi de la corruption (23,6%) et de la pauvreté (19,7%). Les questions sociales préoccupent également les participants, avec 68,9% des réponses, devant le fonctionnement de l'État (58,5%) et la sécurité (44,9%).

Réformes électorales

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La capacité des élections à changer les choses divise les répondants. Si 39,2% estiment qu'elles permettent un véritable changement, 37,1% pensent que cela n'arrive que parfois. Par ailleurs, 27,1% souhaitent une réforme des institutions électorales et 80,6% se déclarent favorables à un plafonnement strict des dépenses électorales. Malgré les critiques, 81,4% des participants gardent espoir pour l'avenir de Madagascar.

La jeunesse, citée par 23,2% des répondants, et les ressources naturelles, mentionnées par 19,2%, figurent parmi les principales sources d'espoir. Les résultats mettent en évidence les attentes des citoyens en matière de gouvernance, d'intégrité des dirigeants et de réformes.

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