Madagascar: Évasion de 11 Chinois - Silence commun des deux Chefs de l'Exécutif

Le ministère de la Justice affirme que le fonctionnaire impliqué dans cette affaire abracadabrante aurait contacté un conseiller spécial du PRRM pour solliciter une protection.

« Cette affaire ne portera pas atteinte à la relation diplomatique entre Madagascar et la Chine ». C'est en quelque sorte le message que le gouvernement chinois voulait faire passer à la suite de la disparition de 11 ressortissants chinois, qui ont réussi à s'évader après leur transfert depuis la prison d'Avaradrano vers Antanimora. En effet, dans un communiqué, l'ambassade de Chine à Antananarivo a déclaré : « Nous faisons totalement confiance aux autorités malgaches et soutenons les mesures engagées pour élucider cette évasion ».

Le doute est donc désormais levé en ce qui concerne le risque d'incident diplomatique. Côté malgache, c'est le quiproquo total. Comment 11 détenus ont-ils pu quitter leur lieu d'incarcération et disparaître totalement ?, se demandent les observateurs. Un peu moins de deux mois après la première sortie de cinq prisonniers, qui remonterait, selon le ministère de la Justice, au 21 août 2026, plusieurs zones d'ombre persistent et les présumés auteurs, qui seraient la cheffe de l'établissement carcéral d'Avaradrano, un chef de poste qui était de service et le secrétaire général du Syndicat de l'administration pénitentiaire, restent introuvables. À la suite de cette affaire, la tension monte d'un cran entre le ministère de la Justice et le Syndicat du personnel de l'administration pénitentiaire. Les deux entités se renvoient la responsabilité.

Dans un communiqué, Faravohitra dénonce une initiative effectuée dans le non-respect de la procédure légale en matière de transfert des détenus et orchestrée individuellement par le chef de poste qui assurait la garde le 21 août et le 24 août. Le ministère affirme d'ailleurs que ni la ministre ni son département n'avaient été tenus au courant de cette affaire et ne l'ont découverte qu'après un contrôle de l'effectif des prisonniers.

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Protection

Tout en annonçant l'ouverture d'une enquête approfondie visant à déterminer la responsabilité de chacun dans cette affaire, le ministère de la Justice affirme qu'aucune tolérance ne sera accordée à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la disparition comme par magie de 11 prisonniers chinois incarcérés pour leur implication dans une affaire de fraude par télécommunication. Pour l'heure, presque deux mois après les faits, ni le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, ni son Premier ministre Mamitiana Rajaonarison ne s'est prononcé sur ce dossier épineux.

Nul n'ignore pourtant que l'affaire engendre une suspicion de corruption à grande échelle. Pourtant, depuis son accession au pouvoir, il y a un an jour pour jour, l'officier du CAPSAT a toujours considéré la lutte contre la corruption comme le fer de lance de sa politique de gouvernance. D'après les rumeurs, il serait question d'un versement de 2 milliards de fmg par détenu, soit une somme colossale de 22 milliards de fmg en jeu. Ici, le conditionnel est de rigueur.

En tout cas, ce silence commun des deux Chefs de l'Exécutif risque d'alimenter les rumeurs qui circulent autour de cette affaire. D'autant plus que dans son communiqué publié mercredi dernier, le ministère de la Justice affirme que le fonctionnaire impliqué dans cette évasion aurait contacté un conseiller spécial du PRRM pour solliciter une protection, mais que ce dernier l'aurait dénoncé en présentant le message aux autorités judiciaires.

Pas plus tard que la semaine dernière, le colonel Michaël Randrianirina avait annoncé une tolérance zéro contre tout responsable étatique impliqué dans la corruption. Cette libération illégale de détenus chinois constitue, pour lui, une opportunité en or de prouver son efficacité et sa détermination dans la lutte contre la corruption. Histoire à suivre.