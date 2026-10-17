Dix-neuf hommes ont été interpellés vendredi matin à Namontana lors d'une opération de l'Unité d'intervention rapide (UIR) de Tana. Deux talkies-walkies, qui auraient servi à signaler l'arrivée des forces de l'ordre, figurent parmi les objets saisis.

Un dispositif de guet présumé a été découvert lors d'une opération policière menée vendredi matin dans les secteurs d'Anosibe et de Namontana. Vers 9 heures, les éléments de l'UIR de Tana, en patrouille, ont été alertés par un informateur de la présence d'un groupe d'hommes réunis dans un endroit isolé de Namontana pour consommer du cannabis.

Selon les renseignements recueillis, ces individus seraient également soupçonnés d'être impliqués dans des vols et des agressions. Les policiers ont alors bouclé le périmètre avant d'intervenir. Plusieurs hommes auraient tenté de prendre la fuite, mais 19 ont été interpellés alors qu'ils consommaient du cannabis.

Des moyens de surveillance

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L'opération a permis de saisir 142 sachets de cannabis et deux talkies-walkies. Ces appareils auraient été utilisés par un guetteur chargé d'alerter ses complices en cas d'arrivée des forces de l'ordre. Un système de communication qui aurait ainsi permis au groupe d'être prévenu à temps en cas d'intervention policière. Les 19 suspects ont été conduits au Service des unités territoriales (SUT) pour la poursuite de l'enquête. Les investigations devront notamment déterminer les éventuelles implications de chacun dans les faits signalés et préciser l'usage exact des équipements saisis.