Madagascar: RN7-Ambatolampy - Deux Bajaj signalés frauduleusement acquis interceptés par la gendarmerie

La réactivité de la brigade de la sécurité routière a permis de retrouver deux Bajaj neufs, soupçonnés de provenir d'une escroquerie présumée au préjudice d'un concessionnaire d'Antananarivo.

Deux Bajaj neufs de marque TVS, susceptibles de provenir d'une escroquerie portant sur 12 véhicules, ont été interceptés le 14 octobre, au barrage de Tsinjony, à Ambatolampy, sur la RN7. Les deux engins étaient transportés dans un camion en direction du Sud lorsque les gendarmes de la brigade de la sécurité routière (BSR) les ont repérés.

Cette intervention fait suite à une plainte reçue le 13 octobre par les gendarmes d'Ambatolampy. L'affaire concerne l'acquisition présumée de 12 Bajaj neufs auprès de la société FUNBIKE, concessionnaire basée à Antananarivo. Les véhicules auraient été obtenus au moyen de chèques qui, lors de leur présentation à la banque, se seraient révélés sans provision. Alertée, la BSR d'Ambatolampy a renforcé ses contrôles, conformément aux instructions de sa hiérarchie. Des barrages ont été mis en place afin de vérifier les documents des Bajaj et des poids lourds susceptibles d'en transporter.

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Le lendemain, vers 11 heures, les gendarmes en service au barrage de Tsinjony ont découvert les deux véhicules à bord du camion. Informé de cette découverte, le commandant de la brigade a pris contact avec les responsables de FUNBIKE. La vérification des numéros d'immatriculation provisoire WWT et des numéros de châssis a permis de confirmer que les deux engins figuraient parmi les 12 véhicules signalés.

Le responsable de la société a ensuite déposé une plainte auprès de la Direction de la police judiciaire (DPJ), au camp Ratsimandrava, pour la poursuite des investigations. Le convoyeur et le chauffeur du camion ont été placés en chambre de sûreté à la brigade de la circulation routière d'Ambatolampy, dans l'attente de leur prise en charge par les enquêteurs de la DPJ, conformément aux procédures légales.