Madagascar: Commerce et développement - Renforcement de l'infrastructure nationale de qualité et de normalisation

Le renforcement de l'infrastructure nationale de qualité et de normalisation figure parmi les priorités du gouvernement. Le sujet a été débattu, hier, au cours d'une conférence organisée à l'hôtel Le Pavé par le ministère du Commerce et de la Communication, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de normalisation 2026.

Pour la ministre du Commerce et de la Communication, Haingotiana Andriamadison, le renforcement de l'infrastructure nationale de qualité constitue un enjeu important pour l'économie malgache. La disponibilité de normes adaptées, associée à la certification et à l'évaluation de la conformité, contribue à améliorer la qualité et la sécurité des produits, à renforcer la confiance des consommateurs et à faciliter les échanges commerciaux.

Stratégie nationale

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C'est justement dans ce contexte que les autorités poursuivent les efforts pour structurer le dispositif national de qualité. L'adoption en Conseil du gouvernement, en juin 2026, de la Politique nationale qualité (PNQ), après sa validation par les parties prenantes en 2023, marque une avancée dans cette démarche. Elle s'accompagne de la Stratégie nationale de normalisation (SNN) 2025-2027, deux cadres stratégiques destinés à promouvoir une culture de la qualité et à mieux adapter les capacités nationales aux besoins du développement.

Dans cette perspective, la PNQ et la SNN doivent permettre de mieux coordonner les actions des acteurs concernés et de renforcer les capacités des entreprises en matière de normalisation et de mise en conformité. L'objectif est également de mettre à leur disposition des références techniques adaptées aux besoins nationaux et alignées, autant que possible, sur les normes internationales pertinentes.

Le Bureau des normes de Madagascar (BNM) joue un rôle central dans cette dynamique. Chargé de coordonner l'élaboration et l'adoption des normes nationales, selon une démarche participative associant les parties prenantes, il intervient également dans la certification, l'homologation et l'accompagnement des entreprises à travers la formation et l'appui à la mise en conformité.

ZLECAF

Les participants à cette conférence ont également évoqué l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). En effet, au-delà de la structuration du dispositif national, la question de la qualité revêt une dimension commerciale particulière avec la mise en oeuvre de la ZLECAf. L'ouverture de nouveaux débouchés sur le continent représente une perspective pour les entreprises malagasy, mais l'accès à ces marchés suppose de répondre aux exigences techniques et aux critères de qualité applicables aux produits.

La normalisation, la certification et l'évaluation de la conformité peuvent ainsi contribuer à réduire les obstacles techniques au commerce et à faciliter la circulation des marchandises. L'harmonisation des normes à l'échelle africaine constitue également un levier potentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), et mieux valoriser les produits malagasy sur les marchés régionaux.

À noter que la Journée mondiale de la normalisation était également une occasion de rapprocher les institutions et les entreprises autour des difficultés concrètes liées à la qualité et à la certification. Les panels ont notamment porté sur le parcours de conformité des produits destinés à l'exportation, les attentes des entreprises en matière de normes et de certification, ainsi que les expériences des professionnels de la qualité.