Madagascar: Obstacles à l'accès à internet - 47% du coût d'un smartphone sont constitués de taxes

Le rapport de la GSMA sur l'économie numérique de Madagascar, présenté au Novotel d'Ivandry lors du Digital Africa Summit, met en lumière un écart saisissant entre la couverture réseau et l'usage réel d'internet.

Les opérateurs locaux et les experts internationaux plaident pour des réformes fiscales d'urgence. À Madagascar, si les réseaux 3G et 4G couvraient 81% de la population en 2026, à peine 15% des Malgaches utilisent effectivement internet. Lors de la présentation du rapport de la GSMA, l'organisation mondiale fédérant plus de 1 000 opérateurs et entreprises du numérique, les acteurs du secteur ont pointé du doigt les principaux obstacles à cette adoption.

« L'accès aux terminaux numériques constitue le principal frein. L'importation de ces appareils est soumise à de nombreuses taxes, comprenant 20% de droits de douane, 20% de TVA, 6% de droits d'auteur et 1% de redevance de régulation », a expliqué Anne-Catherine Tchokonte Tcholagheu, Directrice générale d'Airtel Madagascar.

Un milliard de dollars

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Au total, 47% du coût d'un smartphone d'entrée de gamme sont constitués de taxes, ce qui représente le niveau le plus élevé d'Afrique. À cela s'ajoute le droit d'accise de 8% appliqué directement sur les services de télécommunication. Benoit Janin, Directeur général de Yas Madagascar, dénonce une hérésie fiscale, rappelant qu'en règle générale, le droit d'accise concerne les produits de luxe ou ceux dont les autorités souhaitent limiter la consommation pour des raisons de santé publique, comme le tabac et l'alcool.

Appliquer cette taxe aux télécoms crée ainsi une contradiction évidente avec l'objectif d'améliorer l'inclusion numérique. En dépit de ce cadre fiscal rigide, Yas Madagascar poursuit ses investissements. Depuis 2004, l'opérateur a injecté près d'un milliard de dollars dans les infrastructures télécoms du pays. Son réseau dessert aujourd'hui plus de 19 millions de personnes, avec une couverture 4G atteignant 89% de la population à fin août 2026, tout en proposant des facilités de paiement échelonné, comme le dispositif Mitsinjo, et une participation active au projet DECIM.

Prix de la data

De son côté, Fouad Benikhlef, Directeur des Affaires réglementaires d'Orange Madagascar, a rappelé la contrainte forte du pouvoir d'achat. Le rapport de la GSMA indique un revenu moyen par habitant de l'ordre de 145 dollars par an, un niveau où l'accès à internet reste précaire pour une grande partie des ménages. Toutefois, tous les opérateurs ont consenti à d'importants efforts en réduisant de moitié le prix de la data mobile en un an.

L'offre la plus populaire à 1 000 ariary, qui permet d'obtenir 1 Go contre 250 Mo auparavant, a ainsi bénéficié d'une baisse de tarif de 75% à 78% chez les trois opérateurs. Face à ces constatations, la GSMA recommande plusieurs réformes clés pour débloquer le secteur. L'organisation préconise l'annulation des 20% de droits d'importation, des 6% de droits d'auteur et du 1% de prélèvement de régulation sur le matériel d'entrée de gamme, ainsi que l'exonération de TVA sur les smartphones dont le prix se situe sous un seuil fixé par l'État.

Elle suggère également la suppression du droit d'accise de 8% sur les offres mobiles et la mobilisation de financements publics, tels que le FDTIC, pour soutenir les déploiements dans les zones enclavées, une mesure défendue par Caroline Mbugua, Senior Manager Public Policy et Communication à la GSMA.

Selon les modélisations de la GSMA, l'application coordonnée de ces mesures permettrait à Madagascar de compter 1,12 million d'utilisateurs supplémentaires d'ici 2031 et de générer une hausse de 3,3% du PIB, soit environ 4 100 milliards d'ariary injectés dans l'économie pour cette seule année.