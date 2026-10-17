Madagascar: Région Vakinankaratra - La transformation locale au coeur de la relance économique

La 28e édition de la Foire économique du Vakinankaratra a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre 2025. Organisée par le FIOVA, cette manifestation met en avant les enjeux de la production locale, de l'investissement et de la création d'emplois.

Faire de la production locale un véritable moteur de croissance

C'est autour de cette ambition que s'est ouverte, le 15 octobre 2025, la 28e édition de la Foire économique du Vakinankaratra, organisée par le Groupement des entreprises du Vakinankaratra (FIOVA). Placée sous le thème « La refondation pour un développement économique durable », cette manifestation constitue une occasion de mettre en lumière les potentialités économiques de la région, mais également les obstacles auxquels les opérateurs sont confrontés.

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Le ministre de l'Économie et des Finances était représenté à la cérémonie d'ouverture par son directeur de cabinet, Zo Razafindrakoto. Les orientations présentées s'inscrivent dans la Politique générale de l'État pour la refondation (PGE-R), qui entend faire de la transformation économique un levier de développement. Plusieurs défis ont été identifiés, notamment l'amélioration de la productivité, la transformation des matières premières sur place, l'accès aux financements et la disponibilité d'une énergie fiable.

Autant de conditions indispensables pour permettre aux entreprises de développer leurs activités, de renforcer leur compétitivité et de conquérir de nouveaux débouchés. Pour une région disposant d'importantes capacités agricoles et entrepreneuriales, la question de la valorisation locale des productions constitue un enjeu particulier.

État et secteur privé

Au-delà de l'exposition des produits régionaux, cette 28e édition remet également au centre des discussions les conditions nécessaires au développement de l'investissement privé. Le ministère de l'Économie et des Finances insiste notamment sur l'amélioration du climat des affaires, la transparence dans la gestion des finances publiques et la nécessité de disposer d'infrastructures adaptées aux besoins des opérateurs.

L'enjeu est de créer un environnement permettant aux entreprises d'investir davantage, de développer des unités de transformation et de générer des emplois durables. La coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé apparaît ainsi comme l'un des principaux axes défendus. L'objectif affiché est d'accroître les revenus des ménages tout en donnant davantage de valeur ajoutée aux produits malgaches.

Reste désormais à traduire ces orientations en mesures concrètes, notamment pour faciliter l'accès au crédit, réduire les contraintes énergétiques et améliorer les infrastructures économiques. Des défis qui dépassent le seul Vakinankaratra et concernent l'ensemble du tissu productif national.