Madagascar: Journée du volontariat français - France Volontaires met à l'honneur l'engagement citoyen

Le Parvis et l'Hôtel de Ville d'Analakely ont vibré, hier, au rythme de la solidarité internationale. France Volontaires Madagascar y a célébré la 15e édition de la Journée du Volontariat Français (JVF), placée sous le signe inspirant des Objectifs de développement durable (ODD).

Un événement phare qui s'inscrit en droite ligne dans l'Année internationale des volontaires au service du développement durable, proclamée par les Nations unies pour 2026.

Placée sous le haut patronage et parrainée par le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, cette manifestation a mis en lumière le rôle capital des volontaires nationaux et internationaux. Éducation, santé, environnement, inclusion sociale, culture et développement local : autant de domaines où leur engagement fait mouche.

Lors de son allocution, le membre du gouvernement a rappelé que le volontariat résonne avec les valeurs profondes de solidarité ancrées dans la société malgache. « La participation au développement ne dépend pas uniquement des moyens financiers, mais avant tout de la volonté de s'engager et d'assumer des responsabilités au sein de la communauté », a-t-il affirmé, réitérant l'accompagnement indéfectible de l'État pour ces initiatives citoyennes.

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Réciprocité

L'événement a également été honoré par la présence de Feno Ralambomanana, président de la Délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo, et de Jean-Marc Grosgurin, ambassadeur de France à Madagascar. De son côté, Thomas Cossé, directeur du Réseau international et des Programmes de France Volontaires, a insisté sur la réciprocité de ce partenariat. « Nous avons une vision fondée non pas sur le transfert de compétences, mais sur l'échange, l'apprentissage mutuel et la construction collective. Madagascar occupe d'ailleurs une place majeure et demeure le premier pays pour la France en matière d'échanges de volontaires », a-t-il souligné.

Partage

De 9h à 17h, le public a afflué en nombre pour découvrir la trentaine de stands associatifs et institutionnels. Expositions de portraits, ateliers participatifs et tables rondes ont rythmé cette journée, marquée également par la signature de protocoles d'accord. Enfin, la cérémonie officielle a récompensé l'ingénierie locale : Arsène Rafanomezantsoa a décroché le premier prix du concours de mini-projets solidaires pour son initiative « Low Tech Mada », tandis que le collectif « Slam Poetry of Tana » a brillé dans la catégorie slam. Une réussite totale qui démontre, si besoin en était, que le partage de compétences reste un levier incontournable pour l'Agenda 2030 à Madagascar.