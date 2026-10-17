Madagascar: Inauguration - Le CTN de Carion fait peau neuve, les FIFA Arena entrent en jeu

Les 17 et 18 octobre prochains, le football malgache s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement avec l'inauguration de deux infrastructures majeures soutenues par la FIFA.

La Fédération malagasy de football (FMF) inaugurera successivement le Centre technique national (CTN) de Carion, entièrement rénové, puis la première FIFA Arena de Madagascar à Ampangabe. Deux réalisations qui traduisent l'engagement durable de l'instance mondiale en faveur du ballon rond dans la Grande île.

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 17 octobre à Carion, à une trentaine de kilomètres d'Antananarivo. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, est notamment attendu pour cette cérémonie qui consacrera la modernisation complète du CTN. Grâce à un investissement de plus de 2,7 millions de dollars dans le cadre du programme FIFA Forward, le site dispose désormais d'installations rénovées comprenant dortoirs, bâtiments administratifs, réfectoire, auditorium et une nouvelle tribune couverte de 600 places.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le terrain synthétique a également bénéficié d'une remise à niveau complète, avec un éclairage LED moderne et une certification FIFA Quality Pro obtenue en mars 2026, une première à Madagascar. Ce complexe intégré doit permettre à la FMF d'améliorer la préparation des équipes nationales, la formation des entraîneurs, ainsi que le développement du football féminin et des jeunes talents.

Le lendemain, l'attention se portera sur Ampangabe, dans la commune d'Ambohidratrimo, où sera inaugurée l'une des deux premières FIFA Arena du pays. Destinés aux écoles et aux communautés, ces mini-terrains offrent aux enfants un espace gratuit et sécurisé pour pratiquer le football. Madagascar figure ainsi parmi les pays pilotes de ce programme mondial, qui ambitionne la création de 1 000 FIFA Arena d'ici 2031. Avec ces nouvelles infrastructures et le futur siège de la FMF, actuellement en construction, le football malgache affiche clairement ses ambitions pour les années à venir.