Madagascar: Road to BAL 2026 - Le COSPN se renforce avec Jorge Filipe et Ikenna Okeke

À quelques jours de son entrée en lice aux qualifications de la Basket-ball Africa League (BAL) 2027, le Club Omnisports de la Police Nationale (COSPN) a présenté officiellement son effectif hier, au Stade Barea de Mahamasina.

Quintuple champion de Madagascar et tenant du titre national, le club de la Police nationale s'apprête à relever un nouveau défi continental, avec l'objectif affirmé de franchir les différentes étapes du Road to BAL.

Sacré une nouvelle fois champion de Madagascar cette saison, le COSPN portera les couleurs de la Grande Île lors de la première phase des éliminatoires de la Division Est, qui se déroulera du 21 au 25 octobre à Hoima City, en Ouganda. Dans cette compétition organisée par FIBA Afrique, les champions malgaches évolueront dans le groupe D aux côtés de Namuwongo Blazers (Ouganda), Urunani BBC (Burundi) et Patriots Basketball Club (Soudan du Sud).

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Pour maximiser ses chances, le staff technique dirigé par Tojo Rasamoelina a renforcé son effectif avec l'arrivée de deux joueurs étrangers. L'Angolais Jorge Filipe et le Nigérian Ikenna Okeke viennent apporter leur expérience et leur impact dans un groupe déjà aguerri aux compétitions de haut niveau. Ces renforts constituent les dernières pièces du dispositif avant le départ pour l'Ouganda. Les deux recrues affichent déjà leur motivation, à quelques jours du départ.

L'Angolais Jorge Filipe ne cache pas son enthousiasme à l'idée de rejoindre le champion de Madagascar. « Je suis très heureux d'être ici. C'est un défi important pour moi et je remercie le club pour cette opportunité. Je vais donner le meilleur de moi-même afin d'aider le COSPN à franchir un nouveau cap et à atteindre un niveau supérieur sur la scène africaine », a-t-il déclaré. Même sentiment du côté du Nigérian Ikenna Okeke, attiré par le projet sportif du club.

Vice-capitaine de l'équipe, Bila estime que l'intégration se déroule dans les meilleures conditions. « J'ai déjà participé à deux campagnes africaines, ce qui m'a permis d'acquérir de l'expérience. Nous savons que le niveau est élevé et que rien ne sera facile. Nous avons retenu les aspects positifs de nos précédentes participations tout en travaillant sur nos lacunes afin d'atteindre nos objectifs. La relation avec les nouveaux joueurs est excellente, aussi bien en dehors que sur le terrain. Malgré le peu de temps passé ensemble, on ressent déjà une véritable connexion au sein du groupe », a-t-il souligné.

Au-delà du simple enjeu sportif, cette campagne représente une opportunité pour le basketball malgache de démontrer sa progression sur la scène africaine. Habitué des joutes nationales, le COSPN entend désormais confirmer son statut au-delà des frontières et décrocher une qualification pour l'Elite 16, étape décisive sur la route de la BAL. Déjà assuré de participer au Road to BAL 2028 grâce à son nouveau titre national, le club aborde néanmoins cette édition avec une ambition intacte : poursuivre son ascension continentale et faire rayonner Madagascar parmi les meilleures formations africaines.

Effectif du COSPN : Livio Ratianarivo (capitaine), Orlando Rahajaniaina, Lomario Josianis Todimasiniaina, Hasina Rasolonandrianina, Arnol Solondrainy, Anthony Rasolomanana, Riza Berthin Solomeniavo, Marco Rakotovao, Stanlei Ramanandraibe, Nantenaina Solomon Mazava, Jorge Filipe (Angola), Ikenna Okeke (Nigeria)

Coach : Tojo Rasamoelina.