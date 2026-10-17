Madagascar: Grand Raid 2026 - Hajanirina vice-champion, Mamie 5e à La Réunion

17 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Belle moisson pour les traileurs malgaches lors de la première journée du Grand Raid 2026, à La Réunion. Engagés sur la Mascareignes, Hajanirina et Mamie Andrianirina ont tous deux terminé dans le Top 5, hier.

Le tireur de pousse-pousse d'Antsirabe s'est hissé sur la deuxième marche du podium, comme l'année dernière, tandis que Mamie a pris la cinquième place. En effet, Hajanirina a bouclé les 74 km de la Mascareignes, avec 3 800 m de dénivelé positif, en 8h17min47s. Il n'a concédé que quatre minutes au vainqueur, Florian Bernabeu-Seguy.

« Le champion est très fort. Félicitations à lui. Nous nous sommes suivis de près, mais j'ai dû respecter les consignes de notre coach, Yann Mayette, qui nous avait demandé de rester prudents jusqu'au lever du soleil. J'ai ensuite accéléré dans les montées, ce qui m'a permis de prendre de l'avance sur mon coéquipier Mamie et le troisième de la course. J'ai essayé de rattraper le premier, mais c'était vraiment difficile. Je termine ainsi deuxième. Je suis très heureux, d'autant plus que j'ai amélioré mon temps de 29 minutes par rapport à l'année dernière », a expliqué le sociétaire du Crown Antsirabe. De son côté, Mamie Andrianirina a franchi la ligne d'arrivée en 9h08min46s, à la cinquième place du classement général. Il termine ainsi premier de sa catégorie.

Alvine attendu sur la Diagonale des Fous

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Les regards sont désormais tournés vers Alvine, considéré comme le numéro un malgache du trail long, et Fredy Rajaonarison, engagés sur l'épreuve reine du Grand Raid, la Diagonale des Fous. Au programme : 180 km et 10 200 m de dénivelé positif. Leur arrivée est attendue ce jour. Par ailleurs, quatre traileuses de l'association Tanora Ti Trail ont relevé le défi du Zembrocal Trail, une course en relais de 160 km affichant environ 8 460 m de dénivelé positif.

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