Tunisie: Bizerte - L'hôpital Habib Bougatfa lance « Najda AVC »

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte a abrité, ce vendredi, une réunion de travail consacrée à la mise en place d'un parcours de soins intégré pour les patients victimes d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique.

Placée sous la tutelle de la Direction régionale de la Santé de Bizerte, cette initiative vise à moderniser le système de prise en charge locale par l'instauration de la thrombolyse (dissolution des caillots sanguins) et l'activation de la plateforme numérique « Najda AVC ».

La rencontre a réuni des représentants du service de neurologie de l'Institut national de neurologie de Tunis, les responsables de la plateforme « Najda AVC », ainsi que les cadres médicaux concernés de l'établissement hospitalier.

Les échanges ont porté sur la réorganisation du parcours du patient dès son arrivée aux urgences, le renforcement de la coordination entre les différentes équipes médicales et la définition des procédures opérationnelles nécessaires. L'objectif est d'assurer une intervention rapide et sécurisée pour les patients éligibles à la thrombolyse, y compris à travers le recours à la télé-thrombolyse (thrombolyse à distance), conformément aux protocoles et recommandations médicales en vigueur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet marque une étape décisive dans la réduction des délais d'intervention, l'amélioration des chances de guérison et la limitation des séquelles liées aux AVC. Il repose sur un modèle d'action fondé sur la réactivité, l'efficacité de la coordination et la complémentarité des rôles entre tous les intervenants de la chaîne de soins.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des directives de la réunion tenue avec le ministre de la Santé concernant la structuration de la prise en charge des AVC, et traduit les efforts continus pour moderniser les services de santé et offrir de meilleurs soins aux citoyens de la région.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.