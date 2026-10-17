Tunisie: Bizerte - L'hôpital Habib Bougatfa lance « Najda AVC »

L'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte a abrité, ce vendredi, une réunion de travail consacrée à la mise en place d'un parcours de soins intégré pour les patients victimes d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique.

Placée sous la tutelle de la Direction régionale de la Santé de Bizerte, cette initiative vise à moderniser le système de prise en charge locale par l'instauration de la thrombolyse (dissolution des caillots sanguins) et l'activation de la plateforme numérique « Najda AVC ».

La rencontre a réuni des représentants du service de neurologie de l'Institut national de neurologie de Tunis, les responsables de la plateforme « Najda AVC », ainsi que les cadres médicaux concernés de l'établissement hospitalier.

Les échanges ont porté sur la réorganisation du parcours du patient dès son arrivée aux urgences, le renforcement de la coordination entre les différentes équipes médicales et la définition des procédures opérationnelles nécessaires. L'objectif est d'assurer une intervention rapide et sécurisée pour les patients éligibles à la thrombolyse, y compris à travers le recours à la télé-thrombolyse (thrombolyse à distance), conformément aux protocoles et recommandations médicales en vigueur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet marque une étape décisive dans la réduction des délais d'intervention, l'amélioration des chances de guérison et la limitation des séquelles liées aux AVC. Il repose sur un modèle d'action fondé sur la réactivité, l'efficacité de la coordination et la complémentarité des rôles entre tous les intervenants de la chaîne de soins.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des directives de la réunion tenue avec le ministre de la Santé concernant la structuration de la prise en charge des AVC, et traduit les efforts continus pour moderniser les services de santé et offrir de meilleurs soins aux citoyens de la région.