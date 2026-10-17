Tunisie: Fret aérien - Cargo Wings Express obtient l'autorisation européenne de sécurité

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La compagnie tunisienne Cargo Wings Express figure sur le registre officiel de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), avec une autorisation d'exploitant d'un pays tiers (TCO) référencée TUN-0007. Cette autorisation constitue une étape réglementaire importante pour ses projets de transport aérien commercial de marchandises vers l'Europe, sans toutefois confirmer le démarrage immédiat de ses vols.

Cargo Wings Express, nouvel opérateur tunisien spécialisé dans le fret aérien, a obtenu l'autorisation TCO délivrée par l'AESA, selon le registre officiel des opérateurs de pays tiers autorisés, actualisé le 17 octobre 2026. La compagnie y apparaît sous la dénomination Cargo Wings Express, avec le numéro de certificat de transporteur aérien (AOC) 08 et le code TCO TUN-0007.

Cette autorisation concerne les exigences européennes de sécurité applicables aux transporteurs aériens établis hors de l'Union européenne. Le système TCO centralise l'évaluation de ces opérateurs et prévoit une autorisation unique valable dans les 31 États couverts par le dispositif de l'AESA, à savoir les 27 États membres de l'Union européenne et les quatre pays de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

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L'autorisation permet à un opérateur étranger de satisfaire à cette exigence réglementaire préalable pour les opérations de transport aérien commercial concernées. Elle ne remplace toutefois pas les autres conditions applicables à l'exploitation des vols, notamment celles prévues par le certificat de transporteur aérien et les spécifications techniques associées.

À ce stade, le registre de l'AESA confirme le statut réglementaire de Cargo Wings Express, mais ne précise ni les destinations européennes que la compagnie entend desservir ni la date de lancement de ses opérations commerciales. Aucun calendrier de vols ne peut donc être déduit de la seule inscription au registre.

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