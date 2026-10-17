Tunisie: Top 2% Scientists - Six chercheurs en médecine font rayonner le pays dans le classement mondial

Médecine générale et interne, ophtalmologie et psychiatrie : six chercheurs affiliés à des établissements tunisiens figurent dans la sélection étudiée du classement mondial Stanford-Elsevier. Leurs résultats mettent en lumière plusieurs branches de la recherche médicale tunisienne.

La recherche médicale tunisienne bénéficie d'une visibilité internationale à travers les publications de scientifiques issus des universités et des établissements hospitaliers. Six profils figurent dans le panorama étudié, répartis entre trois spécialités principales. Ces catégories sont attribuées à partir des publications et ne remplacent pas la spécialité clinique ou la fonction professionnelle des auteurs.

En médecine générale et interne, Helmi Ben Saad, de l'Université de Sousse, occupe la 594e place mondiale parmi 360 081 auteurs. Chedly Dziri, de la Faculté de médecine de Tunis, figure au 3 828e rang. Mohamed Hsaïri, de l'Institut Salah Azaiez de Tunis, se situe à la 4 843e place, et Habiba Ben Romdhane, de la Faculté de médecine de Tunis, à la 7 120e.

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Les publications de Mohamed Hsaïri ont reçu 16 624 citations en 2025, le volume annuel le plus élevé des 91 profils de l'extrait tunisien étudié. Celles de Habiba Ben Romdhane en totalisent 4 211. Ces chiffres mesurent la fréquence de citation des travaux ; ils doivent être distingués du rang obtenu à partir du score composite.

En ophtalmologie et optométrie, Moncef Khairallah, du CHU Fattouma-Bourguiba, figure au 580e rang mondial parmi 86 157 auteurs. Ses publications comptent 2 012 citations reçues en 2025.

En psychiatrie, Feten Fekih-Romdhane, associée à l'Université de Tunis El Manar et à l'Hôpital Razi, occupe la 1 614e place mondiale. La psychologie clinique apparaît comme son deuxième domaine de publication.

Ces six chercheurs contribuent à la visibilité de plusieurs branches de la recherche médicale tunisienne. Leurs publications offrent une occasion de mieux faire connaître les questions étudiées, les méthodes employées et les perspectives ouvertes aux équipes universitaires et hospitalières du pays.

Connu sous l'appellation « Top 2% Scientists », le classement mondial Stanford-Elsevier utilise un indicateur composite de citations. Les rangs cités ici sont ceux des spécialités principales, autocitations comprises, pour le volet annuel portant sur les citations reçues en 2025. Ils mesurent l'impact des publications dans la littérature scientifique.