Tunisie: ARP - Approbation de deux accords de services aériens avec Oman et le Koweït

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a approuvé, vendredi, à l'unanimité deux projets de lois organiques portant approbation de deux accords de services aériens avec le Sultanat d'Oman et le Koweït.

A cet égard, les députés ont souligné l'importance de réviser le cadre juridique régissant le secteur des transports en adéquation avec la réglementation internationale en la matière pour une meilleure compétitivité au niveau du marché mondial de l'aviation.

Ils ont, également, évoqué la dégradation de l'activité de transport de voyageurs dans les aéroports, appelant à améliorer l'expérience passager et la qualité des services aériens.

La commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, et de l'infrastructure a décidé de transmettre le rapport relatif aux deux projets de lois organiques au bureau du parlement, d'après un communiqué publié par l'ARP.

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