Tunisie: Club Africain-TP Mazembe - Où suivre le match en direct ce samedi ?

Le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), opposant le Club Africain au TP Mazembe, sera retransmis exclusivement sur la plateforme tunisienne Diwan Sport, à la suite d'un accord conclu entre les deux parties, a annoncé le club congolais.

La rencontre est programmée samedi 17 octobre 2026 à 14h00, heure tunisienne.

Selon les informations communiquées, l'accord a été conclu au terme de plusieurs jours de négociations ayant abouti à l'attribution à Diwan Sport des droits de retransmission de cette confrontation.

Le TP Mazembe, qui détenait initialement les droits de diffusion, n'avait pas envisagé dans un premier temps de les céder, notamment parce que la compétition n'avait pas encore atteint la phase de groupes.

Cet accord permet désormais de préciser les modalités de diffusion du match, offrant aux supporters du Club Africain et du TP Mazembe, en Tunisie, en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde, la possibilité de suivre la rencontre sur la plateforme Diwan Sport.