Tunisie: Zaghouan - Des montgolfières bientôt au-dessus de Smenja

Une séance de travail s'est tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Zaghouan pour présenter le projet d'une société spécialisée dans les vols touristiques en montgolfière et examiner les préparatifs logistiques et organisationnels de cette activité à Smenja, délégation de Bir Mcherga.

La société qui porte le projet y a présenté son activité. Les participants ont ensuite examiné la logistique et l'organisation nécessaires pour réussir ce lancement.

Selon les organisateurs de la manifestation, cette activité vise à exploiter les paysages et les atouts naturels de la région afin de diversifier l'offre touristique.

Cette diversification doit attirer davantage de visiteurs, soutenir l'économie locale et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et d'emploi.

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Le gouverneur de la région, Karim Brengi, y voit une initiative qui met en valeur les spécificités naturelles de la région. Zaghouan, a-t-il affirmé, s'impose comme une destination prometteuse capable de séduire des visiteurs variés et de leur offrir des expériences différentes.

Ont pris part à la séance de travail, le chef du service des affaires politiques, la déléguée de Bir Mcherga, le secrétaire général de la commune, des représentants des services militaires et sécuritaires ainsi que ceux de la société organisatrice.