Tunisie: Natation - Meeting préparatoire de l'Université de Virginie (bassin de 25 m) - Ahmed Jaouadi brillant

Le nageur tunisien a réalisé la deuxième meilleure performance mondiale de l'année.

En réalisant la deuxième meilleure performance de l'année sur 800 mètres nage libre, Ahmed Jaouadi a sans doute secoué le peloton de ceux qui se préparent pour le prochain Mondial de natation. En effet, pour sa rentrée, Ahmed Jaouadi a frappé un grand coup à l'occasion de ce qui n'est en fait qu'un meeting préparatoire de l'Université de Virginie (bassin de 25 m).

Jaouadi, de par sa nouvelle performance, se positionne parmi les principaux prétendants à l'or pour les Championnats du monde, qui auront lieu dans moins de deux mois. Le champion tunisien Ahmed Jaouadi a en effet dominé le 800 m nage libre, réalisant un chrono de 07'33'79.

Le record du monde du 800 mètres nage libre hommes en grand bassin (50 m) est détenu par le Chinois Zhang Lin en 7'32"12, établi le 29 juillet 2009 à Rome.

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Le 3 juillet 2025, le champion tunisien avait déjà établi la meilleure performance mondiale en 7'36"68. Il devance le détenteur du record de monde en bassin de 25 mètres l'Irlandais Daniel Wiffen avec le temps de 7'20" 45 réalisé le 10 décembre 2023.

Signalons que Ayoub Hafnaoui , second ténor tunisien, a réalisé sur 800 m nage libre 7'37 " 00 en grand bassin (50 m) et 7'33"69 en petit bassin (25 m).

Voila campée la situation à deux mois du Mondial qui s'annonce des plus disputés, car les performances vont se succéder, étant donné que c'est la dernière phase de préparation pour tout le monde.