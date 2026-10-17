Tunisie: Classement QS 2027 - L'Université de Tunis El Manar 29e dans le monde arabe

L'Université de Tunis El Manar (UTM) occupe la 29e place du classement QS des universités arabes 2027 (QS Arab Region University Rankings). Elle gagne ainsi 12 places par rapport à l'édition précédente et conserve son rang de première université en Tunisie et au Maghreb.

Un bond de 12 places parmi 325 universités arabes

L'édition 2027 du classement QS a évalué 325 universités issues de 20 pays arabes. Selon les résultats publiés vendredi soir sur la page officielle de l'université, l'UTM s'est aussi classée première au niveau arabe pour la qualité de l'encadrement académique. Elle a également obtenu une position remarquable dans l'indicateur International Research Network, qui mesure la force du réseau de recherche international.

Cette progression confirme la place grandissante de l'université dans le paysage académique arabe. Elle soutient aussi ses efforts pour renforcer son rayonnement scientifique aux niveaux régional et international.

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Dix indicateurs pour mesurer la performance universitaire

Le classement QS des universités de la région arabe repose sur dix indicateurs qui couvrent les différentes dimensions de la performance universitaire. Ils vont de la réputation académique et de la qualité de la recherche à la production scientifique, en passant par le taux d'encadrement et l'ouverture sur l'environnement académique international.

Une dynamique confirmée à l'international

Ce résultat s'ajoute à d'autres signaux positifs. Dans le classement mondial QS 2027, publié en juin 2026, l'UTM a atteint la 655e place, son meilleur rang historique.

Pour l'université, cette avancée encourage la poursuite des efforts collectifs pour améliorer la qualité de la formation et de la recherche et renforcer la coopération académique internationale. Elle consolide aussi la position de l'UTM comme pôle de production du savoir et d'innovation en Tunisie et dans la région.