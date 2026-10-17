Un patrouilleur 100% tunisien inauguré à Bizerte, le jour du 63e anniversaire de la fête de l'Évacuation. De la fierté et de la détermination pour le Chef de l'État, qui promet d'autres réalisations.

«Lorsque le peuple tunisien le veut, il réalise ce que personne n'aurait cru possible. Grâce à des compétences tunisiennes de très haut niveau et à une volonté d'acier, ce navire a vu le jour, malgré les obstacles qui ont pu se dresser à un moment donné. Ces obstacles seront surmontés. Nous passerons ensuite à la construction d'autres navires».

C'est par ces mots que le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, à la base navale principale de Bizerte, la cérémonie d'inauguration d'un patrouilleur militaire «Made in Tunisia», conçu et construit grâce à des compétences entièrement tunisiennes. Baptisé «Le Kairouan», du nom de la première ville arabe et musulmane d'Afrique du Nord, ce nouveau navire mesure 52 mètres de long. Il s'agit d'une performance de plus, qui marque la montée en puissance de l'industrie navale nationale et renforce la confiance dans la capacité du pays à relever, par lui-même, des défis technologiques et stratégiques de premier plan.

Un savoir-faire national qui monte en puissance

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Si cette réalisation met en lumière un savoir-faire national qui a déjà fait ses preuves en la matière avec le patrouilleur baptisé «Istiklal» (Indépendance, 26,5 mètres de long ), réalisé en 2015 entièrement par des ingénieurs tunisiens en construction navale, elle n'en est pas moins chargée de sens, puisqu'elle a eu lieu à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'Évacuation.

«À l'occasion de cette fête, je suis honoré d'être parmi vous pour inaugurer ce navire, fruit d'un travail tunisien et d'une volonté tunisienne», a déclaré le Chef de l'État, qui a mis en relief le fait que la Tunisie dispose des capacités et des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. «Que notre drapeau flotte toujours haut. Notre devoir sacré envers notre cher pays est de défendre sa souveraineté pleine et entière». Fidèle à ce ton résolument tourné vers l'avenir, le Président Kaïs Saïed a tenu à inscrire cette réalisation dans une dynamique plus large, en laissant entrevoir d'autres projets à venir : «Cette réalisation en appellera d'autres, j'en suis convaincu, dans ce domaine comme dans d'autres. Par notre capacité, notre détermination et notre fermeté, nous pouvons accomplir ce que certains jugent irréalisable».

Le Chef de l'État a également adressé ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce navire et qui ont surmonté chaque obstacle, «car la volonté est forte». «Il n'y a aucune exagération à affirmer que nous sommes capables, et que notre détermination reste intacte, de réaliser ce qui l'a été et ce qui le sera, si Dieu le veut, dans les années à venir. Nous voulons raccourcir les délais et lever tous les obstacles».

En rendant hommage aux équipes mobilisées, le Chef de l'État a voulu saluer le travail collectif derrière ce projet, tout en fixant un cap clair : accélérer les chantiers à venir. L'insistance sur la réduction des délais et sur la levée des obstacles traduit la volonté des autorités de faire de cette deuxième réussite un point de départ plutôt qu'un aboutissement.

Des ingénieurs tunisiens en première ligne

«Notre grand peuple est capable de fabriquer toute une gamme d'équipements et de matériels que certains n'auraient pas imaginés. Ce n'est pas ici le lieu de parler du détail des navires, des patrouilleurs et des industries qui s'y rattachent. Mais c'est l'occasion de féliciter notre grand peuple pour sa capacité, sa volonté et sa détermination».

Sans entrer dans le détail des programmes en cours, le Président Saïed a ainsi élargi le propos au-delà de ce nouveau patrouilleur, en évoquant le potentiel industriel du pays dans son ensemble. Cette confiance dans les capacités nationales trouve son écho dans les chiffres. En effet, selon un classement établi à partir des données de l'Indice mondial de l'innovation 2026 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), la Tunisie se hisse au premier rang mondial pour la part de diplômés en sciences et en ingénierie : 37,93% des diplômés de l'enseignement supérieur sont issus de ces filières.

Faut-il encore le rappeler, l'essor de la construction navale ne se limite d'ailleurs pas au secteur militaire. La Tunisie s'affirme aujourd'hui comme un acteur régional de la construction de yachts et de bateaux de plaisance, porté par des marques nationales présentes sur le marché local comme à l'export grâce aux ingénieurs et architectes tunisiens.

«Nous irons de l'avant, d'un pas ferme et sans hésitation, jusqu'à ce que nous réalisions les aspirations de notre peuple dans tous les secteurs, y compris dans le domaine militaire. Et il est certain qu'une telle réalisation, à cette date symbolique et dans la ville de Bizerte, sera retenue par l'Histoire». Par ces mots, le Chef de l'État inscrit l'événement dans la durée, en le rattachant à la mémoire de l'Évacuation, date emblématique de la souveraineté retrouvée.

Le choix de Bizerte, ville où s'est joué l'un des ultimes épisodes de la lutte pour l'indépendance, confère à cette inauguration une portée particulière, mêlant hommage au passé et ambition pour l'avenir.